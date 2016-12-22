Гройсман запретил министрам вести переговоры с Россией в обход МИДа

На заседании правительства Украины премьер-министр указал главам министерств, что ни у кого из них нет права вести переговоры с «врагом» без участия внешнеполитического ведомства

Владимир Гройсман (Фото: Максим Марусенко / Zuma / ТАСС)

Никто из украинских министров не имеет права по собственной инициативе вести переговоры с представителями России в обход Министерства иностранных дел, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них напали, а они на нас. Но они об этом еще долго будут жалеть», — заявил Гройсман, обращаясь к министрам на заседании кабмина Украины в среду, 11 июля.

​Премьер потребовал, чтобы его подчиненные действовали исключительно в пределах директив правительства и любые свои действия, связанные с ведением переговоров с россиянами, координировали с МИДом.

Накануне, 10 июля, издание «Экономическая правда» опубликовало копию письма главы Минэнерго Украины Игоря Насалика к первому заместителю гендиректора «Росатома» Кириллу Комарову, в котором шла речь о возобновлении сотрудничества в вопросе создания на Украине завода по производству ядерного топлива. В Минэнерго документ назвали фальшивкой, после чего на сайте ведомства появилось другое письмо. Оно также было подписано Насаликом и адресовано Комарову, но речь шла уже не о возобновлении сотрудничества, а о проведении переговоров. В Минэнерго сообщили, что на переговорах планировалось обсудить выход «Росатома» из проекта завода ядерного топлива и передачу его доли китайскому инвестору.

​В ходе заседания правительства Украины Насалик заверил, что письмо Комарову было предварительно направлено в МИД.