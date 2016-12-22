Киев назвал фальшивкой письмо «Росатому» о возобновлении сотрудничества

Ранее украинские СМИ опубликовали письмо от министра энергетики Украины к «Росатому», в котором глава ведомства благодарит российскую корпорацию за предложение о встрече и подтверждает заинтересованность в сотрудничестве

Игорь Насалик (Фото: РИА Новости)

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины назвали фальшивым письмо главы ведомства Игоря Насалика, опубликованное украинскими СМИ. В этом письме министр якобы предлагал «Росатому» возобновить сотрудничество.

«Все достоверные документы, которые были действительно отправлены, мы выложили на сайте», — сообщила РБК начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью министерства Анна Дудка. Она пояснила, что в ведомстве решили опубликовать письмо из-за появления в СМИ его фальшивой версии.

В письме, которое ранее появилось в украинских СМИ, в том числе на портале «Экономическая правда», Насалик якобы предлагает «Росатому»​ возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики. Согласно публикации, это предложение украинский министр делает в ответ на письмо от российской стороны.

В оригинальном письме, опубликованном украинским Минэнергетики, сообщается только, что ведомство «готово обсудить состояние реализации совместных проектов». В сообщении министерство указывает, что предложило топливной «дочке» «Росатома» ТВЭЛ продать китайскому инвестору — China Nuclear Energy Industry Corporation — долю в проекте «Завод ядерного топлива». Это совместное предприятие ТВЭЛ и государственного украинского концерна «Ядерное топливо».

«Мы не подтверждаем получение никакого письма от Насалика», — сообщил РБК официальный представитель «Росатома». Также в «Росатоме» отрицают проведение переговоров о продаже доли в Заводе ядерного топлива.

Совместные проекты России и Украины были приостановлены в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России.