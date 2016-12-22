Украина нашла замену «Росатому» в Китае

Минэнерго Украины решило продать китайской компании долю «Росатома» в проекте строительства завода по производству ядерного топлива. Ранее в интернете появилось фальшивое письмо о продолжении сотрудничества с госкорпорацией

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило топливной «дочке» «Росатома» ТВЭЛ продать китайскому инвестору — China Nuclear Energy Industry Corporation — долю в проекте «Завод ядерного топлива» — совместном предприятии украинского госконцерна «Ядерное топливо» и ТВЭЛ. Об этом ведомство сообщило во вторник, 10 июля, на своем сайте.

«Украинская сторона ставит вопрос о продаже потенциальному инвестору пакета акций компании, принадлежащей TВЭЛ, и возвращении части средств, которые были профинансированы на изготовление оборудования», — говорится в заявлении украинского Минэнерго. Это сообщение украинское ведомство разместило на своем сайте после появления в местных СМИ письма от министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика первому заместителю гендиректора «Росатома» Кириллу Комарову о возобновлении сотрудничества по созданию завода по производству ядерного топлива на Украине. Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Анна Дудка назвала это письмо фальшивым. «Все достоверные документы, которые были действительно отправлены, мы выложили на сайте», — заявила она.

Представитель «Росатома» заявил РБК, что никаких писем с предложениями о продажи доли в этом проекте госкорпорация не получала.

Совместное предприятие по строительству завода для выпуска ядерного топлива на Украине местная госкомпания и ТВЭЛ создали еще в 2010 году. С тех пор украинская сторона предоставила проекту $10 млн, в том числе в качестве аванса на изготовление оборудования. В этом СП «Ядерному топливу» принадлежит 50% плюс одна акция, ТВЭЛ — 50% минус одна акция.

ТВЭЛ и госкомпания Украины должны были вложить в проект по строительству топливного завода около $100-120 млн равными долями, сообщает «Интерфакс». Но украинская сторона в конце 2013 года не успела своевременно оплатить свою часть эмиссии из-за отсутствия средств в госбюджете. Госконцерн «Ядерное топливо» вернул ТВЭЛ $42 млн, перечисленных на счет СП.

После присоединения Россией Крыма в марте 2014 года начавшийся конфликт с Украиной повлиял на российско-украинские проекты. «Украинской стороной были вложены деньги [в предприятие по производству ядерного топлива для реакторов типа BBЭP-1000], теперь же проект остановлен, его нужно продолжать, потому что это в интересах Украины, и Украина провела консультации, о них мы пишем на сайте», — сообщила РБК Дудка.

«Проект был заморожен по инициативе украинской стороны, и с тех пор его будущее никогда не обсуждалось», — сказал РБК представитель «Росатома».

Поставки продолжаются Украина продолжает закупать ядерное топливо у ТВЭЛ: в 2017 году она приобрела топливо российского производства на $369 млн, а у американо-японской Westinghouse — на $164 млн.

Согласно сообщению украинского Минэнерго, для привлечения инвестиций в этот проект в 2015-2016 годах оно провело переговоры с потенциальными инвесторами, в частности с China Nuclear Fuel Corporation (CNFC), от которой получило предложение. «Предполагается, что китайская сторона выкупит акции ТВЭЛ и обеспечит финансирование проекта в полном объеме», — говорится в сообщении.

В июне 2018 года CNFC предложила провести трехсторонние переговоры с участием представителей «Росатома», говорится в сообщении Минэнерго Украины. CNFC уже достигла предварительной договоренности с ТВЭЛ о проведении таких трехсторонних переговоров, следует из письма предправления компании Лю Чуньшеня от 22 мая, опубликованного на сайте украинского ведомства. Он приглашает представителей Украины и «Росатома» на переговоры в Пекин. РБК направил запрос в CNFC.

Насалик также направил Комарову письмо с предложением обсудить «состояние реализации совместных проектов в атомной сфере» 9-12 июля в Брюсселе. Копия письма размещена на сайте ведомства.

Однако представитель «Росатома» опроверг РБК проведение каких-либо «предметных» переговоров о продаже доли в СП на Украине.

ТВЭЛ уже изготовил оборудование для первой очереди завода по производству ядерного топлива на Украине. Украинская сторона согласилась его принять, «но из-за невозможности его поставки на Украину по причине неоплаты [оно] находится на хранении на Новосибирском заводе химконцентратов», сообщает «Интерфакс».