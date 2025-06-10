Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению
Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины в рамках договоренностей, достигнутых c Киевом 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале. Точное число участников обмена не называется.
Москва взамен передала Киеву группу пленных военнослужащих ВСУ, добавили в ведомстве.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии военных доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Договоренности об обмене пленными были заключены в Стамбуле 2 июня. По соглашению в обменные списки включат военных младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых. Первый этап нового обмена пленными (предыдущий был проведен в конце мая) прошел накануне, 9 июня.
Тогда, как сообщили в Минобороны, с подконтрольной Киеву территории вернулась группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет. Точное число участников обмена ведомство не назвало, но отметило, что Москва передала Киеву аналогичное число пленных — военнослужащих ВСУ. Российских военных также доставили в Белоруссию для последующей переправки в Россию.
Украинская сторона позднее подтвердила обмен пленными, но число участников обмена также не раскрыла. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен продлится в несколько этапов в ближайшие дни.
Первый обмен, который стороны согласовали по итогам прямых переговоров 16 мая, также проводился в несколько этапов. За один день провести масштабный обмен по формуле «1000 на 1000», которая была тогда оговорена, технически сложно, пояснял РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
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