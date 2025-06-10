 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обмен Украины и России ,  
0 

Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению

Сюжет
Обмен Украины и России
С подконтрольной Киеву территории вернулась вторая группа российских военнослужащих, сообщило Минобороны, не раскрывая число участников обмена. Москва также передала Украине группу пленных военнослужащих ВСУ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины в рамках договоренностей, достигнутых c Киевом 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале. Точное число участников обмена не называется.

Москва взамен передала Киеву группу пленных военнослужащих ВСУ, добавили в ведомстве.

Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии военных доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Договоренности об обмене пленными были заключены в Стамбуле 2 июня. По соглашению в обменные списки включат военных младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых. Первый этап нового обмена пленными (предыдущий был проведен в конце мая) прошел накануне, 9 июня.

Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Тогда, как сообщили в Минобороны, с подконтрольной Киеву территории вернулась группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет. Точное число участников обмена ведомство не назвало, но отметило, что Москва передала Киеву аналогичное число пленных — военнослужащих ВСУ. Российских военных также доставили в Белоруссию для последующей переправки в Россию.

Украинская сторона позднее подтвердила обмен пленными, но число участников обмена также не раскрыла. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен продлится в несколько этапов в ближайшие дни.

Первый обмен, который стороны согласовали по итогам прямых переговоров 16 мая, также проводился в несколько этапов. За один день провести масштабный обмен по формуле «1000 на 1000», которая была тогда оговорена, технически сложно, пояснял РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине обмен пленными Минобороны
Материалы по теме
Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной
Политика
Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными
Политика
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Захарова рассказала о приготовленном для Маска подарке «от художников» Политика, 17:33
Колумбийского наемника осудили на 28 лет за вторжение в Курскую область Политика, 17:30
Биржевой курс юаня обновил минимум за два года Инвестиции, 17:22
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию Политика, 17:16
Мошенники украли 700 млн руб. на нефтяных госконтрактах Общество, 17:15
В Австрии объявлен трехдневный траур в связи со стрельбой в Граце Политика, 17:12
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Россия и Украина провели новый обмен пленными по Стамбульскому соглашению⁠ Политика, 17:11
ВТБ решил снизить ставки по рыночной ипотеке Финансы, 17:08
В список террористов внесли подозреваемого в атаке на военные аэродромы Политика, 17:08
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых» Политика, 16:58
Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода сил в Закарпатье Политика, 16:56
Схиигумен Гавриил призвал к миру после конфликта с Апти Алаудиновым Политика, 16:53