Украина заявила о возвращении тел 1212 погибших военных

Украинский штаб сообщил о возвращении 1212 погибших военнослужащих. Российская сторона объявила о готовности вернуть первую партию тел на прошлой неделе и обвинила Киев в отказе принять погибших

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Украина вернула тела 1212 погибших военнослужащих, сообщил координационный штаб страны по вопросам военнопленных. Именно столько была готова вернуть российская сторона в рамках первого этапа обмена, сообщал глава делегации Владимир Мединский.

Согласно сообщению штаба, в числе возвращенных военнослужащие, которые погибли во время боевых действий в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР.

Штаб выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста. В ближайшее время тела погибших передадут представителям МВД и Минздрава Украины для проведения судебно-медицинской экспертизы. «Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — отмечается в публикации.

Представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил РБК факт передачи тел погибших военных украинской стороне. «Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сообщил он.

Обменяться телами погибших военных в формате «6000 на 6000» Россия и Украина договорились в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. 7 июня глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах доставлено 1212 тел украинских военнослужащих, однако Украина перенесла их репатриацию на неопределенный срок.

Тогда украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что дата обмена телами согласована не была. Российская сторона «прибегла к односторонним действиям», говорилось в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сегодня заявила, что украинские власти прямо отказались забирать тела военнослужащих.

Последний раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 мая. Тогда Киев получил тела 909 солдат, а Россия — 34. Кроме того, на этой неделе состоялись два раунда обмена военнопленными, 9 и 10 июня. Число участников обмена ни Москва, ни Киев не раскрыли.