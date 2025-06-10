Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

У российской стороны пока нет окончательного понимания того, сколько тел военных может передать Украина в рамках обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет окончательного понимания, осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен», — сказал Песков журналистам.

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