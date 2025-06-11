 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Власти Киева прямо отказались забирать тела солдат Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«На это [предложение о передаче тел] прозвучало не просто мямленье, не просьба <...> отсрочить это или, допустим, передавать частями <...> передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить, идентифицировать. Ничего подобного. Прямой отказ», — сказала она.

Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По итогам второго раунда прямых переговоров России и Украины стороны договорились, в частности, об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000».

Фуры МЧС с 1212 телами солдат ВСУ прибыли в район обмена 7 июня, однако в тот день украинская сторона обмен не провела. В Киеве тогда сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».

Вторая попытка провести гуманитарную акцию была предпринята 8 июня. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в тот же день заявил, что начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших военных, запланировано на неделю с 9 по 15 июня.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Мария Захарова Украина погибшие военные обмен телами МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной
Политика
Захарова задалась вопросом о решении Украины не принимать тела на обмен
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:17
Маск извинился за свои посты о Трампе Политика, 10:15
Глава нацразведки США заявила об угрозе ядерного уничтожения человечества Политика, 10:07
Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных Политика, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Ловушка для бизнесменов: как теперь оспаривать санкции ЕСПодписка на РБК, 10:00
Рябков оценил последствия удара Украины по российским аэродромам Политика, 09:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Тень лидера: как детские сценарии становятся управленческими решениямиПодписка на РБК, 09:55
Сборная Мексики уехала из центра Лос-Анджелеса из-за беспорядков Спорт, 09:43
Как взять ИИ в соавторы стратегии: готовые промпты для топ-менеджераПодписка на РБК, 09:40
В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях. Видео Общество, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
В России появились криптодеривативы. Как их использовать инвесторуПодписка на РБК, 09:30
В результате новой атаки БПЛА на Курскую область пострадали три ребенка Политика, 09:28