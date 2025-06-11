Захарова заявила о прямом отказе Киева забирать тела своих военных
Власти Киева прямо отказались забирать тела солдат Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«На это [предложение о передаче тел] прозвучало не просто мямленье, не просьба <...> отсрочить это или, допустим, передавать частями <...> передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить, идентифицировать. Ничего подобного. Прямой отказ», — сказала она.
По итогам второго раунда прямых переговоров России и Украины стороны договорились, в частности, об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000».
Фуры МЧС с 1212 телами солдат ВСУ прибыли в район обмена 7 июня, однако в тот день украинская сторона обмен не провела. В Киеве тогда сказали, что списки военнопленных, полученные от Москвы, «не соответствуют согласованному подходу».
Вторая попытка провести гуманитарную акцию была предпринята 8 июня. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в тот же день заявил, что начало обмена, в рамках которого Киев должен получить от России военнопленных, а также тела погибших военных, запланировано на неделю с 9 по 15 июня.
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