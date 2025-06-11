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Война санкций ,  
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Spiegel назвал два препятствия для санкций против России

Spiegel: 18-му пакету санкций против России мешают Трамп и разлад в ЕС
Сюжет
Война санкций
Есть два препятствия для эффективной работы 18-го пакета санкций, сообщил Spiegel. Первое — политика Трампа, второе — разногласия в Евросоюзе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Оказать на Россию давление при помощи санкций мешают политика президента США Дональда Трампа и разногласия в Евросоюзе, пишет немецкий журнал Spiegel.

Меньше месяца назад, 20 мая, Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Под них попали 75 физических и юридических лиц. Уже в начале июня стало известно о подготовке нового, 18-го пакета санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Также рассматривается возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2».

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также обещал ввести против России дополнительные санкции вместе с Великобританией и Францией, но это так и не было сделано. За невыполненное обещание канцлера раскритиковали в Европе.

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Политика
Роберт Фицо

По данным Spiegel, работе стратегии фон дер Ляйен и Мерца мешают два препятствия. С одной стороны, они должны убедить Трампа согласиться не только с ограничением цен на нефть, но и с планом «сокрушительных» санкций против России сенатора-республиканца Линдси Грэма. Документ предлагает пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Однако надежды на это «не слишком велики», к тому же Трамп может ввести санкции и против Украины.

С другой стороны, введению санкций противостоят и лидеры некоторых стран — членов Евросоюза, в том числе венгерский и словацкие премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо. Последний накануне заявил, что Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России, только если ЕС решит проблему с нехваткой энергоресурсов, вызванную новыми ограничениями.

Орбан также осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву (Россия призывает их прекратить). Европейские страны, за исключением Венгрии, ведут собственную войну против России, поддерживая Украину и вводя санкции против Москвы, считает премьер.

Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Москва считает западные санкции незаконными и требует их снятия.

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Дарья Лебедева
Der Spiegel санкции Дональд Трамп Фридрих Мерц США
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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