Есть два препятствия для эффективной работы 18-го пакета санкций, сообщил Spiegel. Первое — политика Трампа, второе — разногласия в Евросоюзе

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Оказать на Россию давление при помощи санкций мешают политика президента США Дональда Трампа и разногласия в Евросоюзе, пишет немецкий журнал Spiegel.

Меньше месяца назад, 20 мая, Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. Под них попали 75 физических и юридических лиц. Уже в начале июня стало известно о подготовке нового, 18-го пакета санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Также рассматривается возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2».

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также обещал ввести против России дополнительные санкции вместе с Великобританией и Францией, но это так и не было сделано. За невыполненное обещание канцлера раскритиковали в Европе.

По данным Spiegel, работе стратегии фон дер Ляйен и Мерца мешают два препятствия. С одной стороны, они должны убедить Трампа согласиться не только с ограничением цен на нефть, но и с планом «сокрушительных» санкций против России сенатора-республиканца Линдси Грэма. Документ предлагает пошлины 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Однако надежды на это «не слишком велики», к тому же Трамп может ввести санкции и против Украины.

С другой стороны, введению санкций противостоят и лидеры некоторых стран — членов Евросоюза, в том числе венгерский и словацкие премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо. Последний накануне заявил, что Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России, только если ЕС решит проблему с нехваткой энергоресурсов, вызванную новыми ограничениями.

Орбан также осуждал Европейский союз за поставки Украине вооружений и финансовую помощь Киеву (Россия призывает их прекратить). Европейские страны, за исключением Венгрии, ведут собственную войну против России, поддерживая Украину и вводя санкции против Москвы, считает премьер.

Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Москва считает западные санкции незаконными и требует их снятия.