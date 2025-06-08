Президент Литвы раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях

Мерц не выполнил обещание о санкциях против России, чем подорвал доверие к ЕС, считает Науседа. По его мнению, в рамках 18-го пакета должны быть введены санкции против энергокомпаний, а от SWIFT нужно отключить все банки России

Фридрих Мерц и Гитанас Науседа (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не выполнил обещание о введении новых санкций против России, чем подорвал доверие к Европе. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild.

Журналист Bild напомнил, что Мерц обещал ввести против России дополнительные санкции вместе с Великобританией и Францией, но это так и не было сделано. Он спросил, подорвали ли действия канцлера доверие к Брюсселю. Науседа ответил: «Бесспорно».

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержке Украины», — сказал политик.

Науседа добавил, что Евросоюз много раз объявлял о намерениях поддерживать Киев и поставлять ему истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы. «Но мы не можем выполнить эти обещания», — подчеркнул президент Литвы.

Он обратил внимание на то, что Литва каждый раз требует максимального ужесточения мер. По мнению Науседы, в рамках 18-го пакета санкций все российские банки, которые до сих пор не были отключены от системы межбанковского обмена финансовой информацией SWIFT, должны лишиться доступа к ней.

Юрисдикция межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT — ЕС, штаб-квартира кооперативного общества расположена в Бельгии.

Политик также призвал ввести санкции против российских энергокомпаний Nord Stream AG, «Росатом», «Газпром» и ЛУКОЙЛ, поскольку они «снабжают российский государственный бюджет деньгами». В противном случае, по мнению Науседы, Москва будет считать Европу слабой.

Мерц после избрания немецким канцлером несколько раз анонсировал усиление санкций против России. Он говорил, что меры будут ужесточены при отказе Москвы от предложения о 30-дневном перемирии на Украине.

«Будет масштабное ужесточение санкций, и будет продолжена масштабная помощь Украине», — заверял канцлер.

20 мая Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России. После этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже начал работу над 18-м пакетом ограничений.

Мерц впоследствии заявил, что Берлин продолжит усиливать давление на Москву. Канцлер анонсировал новое ужесточение санкций. Германия, в частности, сделает все возможное, чтобы газопровод «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию, сказал он 28 мая.

Bloomberg 24 мая сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT в рамках нового пакета санкций против России. Брюссель также планирует ввести новые торговые ограничения на сумму около €2,5 млрд ($2,84 млрд) и предложить странам G7 снизить потолок цен на нефть с $60 примерно до $45, писало агентство.

Кремль в ответ на угрозы санкциями в случае отказа России от прекращения огня заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Президент Владимир Путин призывал «не пугаться» санкций и называл тех, кто их вводит, «придурками», поскольку они вредят сами себе. Москва считает ограничения незаконными.