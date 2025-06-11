Рябков оценил последствия удара Украины по российским аэродромам

Рябков: потенциал ядерного сдерживания при ударе по аэродромам не пострадал

Киев преувеличил масштабы последствий ударов по российским аэродромам 1 июня, заявил Рябков. По его словам, потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба

Масштабы последствий ударов Киева по российским аэродромам сильно преувеличены, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».

«Наш потенциал ядерного сдерживания США и любого другого потенциального противника не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются», — сказал дипломат.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла 1 июня. Минобороны сообщило, что FPV-дроны были применены для атак на аэродромы в Ивановской, Рязанской, Амурской, а также Мурманской и Иркутской областях. В первых трех регионах все атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Кроме того, в конце мая и начале июня были подорваны железнодорожные пути в нескольких российских регионах.

Рябков ранее подчеркивал, что российские самолеты в ходе атаки Украины были не уничтожены, а повреждены. Он пообещал, что их восстановят. Говоря о сообщениях Киева о результатах удара ВСУ по аэродромам, замглавы МИДа назвал их несостоятельными.

«И близко нет ничего подобного. Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны», — сказал он.

4 июня президент России Владимир Путин обсудил с американским лидером Дональдом Трампом произошедшее. По словам Трампа, Путин «очень решительно» сказал, что ему «придется ответить на недавнее нападение на аэродромы».

Через два дня Минобороны отчиталось о массированном ударе по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. 7 июня ведомство доложило о групповых ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса соседней страны.

На следующий день Reuters написал, что в США все еще ожидают «масштабный многоцелевой удар» России в ответ на атаку аэродромов — в течение нескольких дней. Этот удар будет «асимметричным» и может затронуть знаковые объекты, писало агентство.

Ранее The Atlantic узнало, что Трамп недоволен украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с атаками на российские военные аэродромы. Он заявил, что президенту Украины следовало бы сосредоточиться на стамбульских переговорах Москвы с Киевом.