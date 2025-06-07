Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям»

Киев дал Москве основания для нанесения массированного удара, считает Трамп. Он выразил надежду, что конфликт не перерастет в ядерный

Украина своими действиями дала России основания для массированного удара, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Украина дала [президенту России Владимиру] Путину повод пойти и разбомбить их в чертям», — сказал он.

Республиканец выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева. По словам Трампа, они ему не понравились.

Россия считает использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности страны. Путин выражал надежду, что применять такое вооружение в конфликте на Украине не потребуется.

Выступая в Белом доме 5 июня Трамп предупредил, что взаимные атаки России и Украины повышают риск эскалации. Он подчеркнул, что недоволен тем, как развивается ситуация, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

Российское Минобороны 1 июня сообщило, что Украина атаковала аэродромы в пяти регионах с применением FPV-дронов. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Кроме того, в конце мая и начале июня были подорваны железнодорожные пути в нескольких российских регионах.

Трамп и Путин обсудили атаку на российские аэродромы во время телефонного разговора 4 июня. По словам американского лидера, российский президент «очень решительно» заявил, что Москва пойдет на ответные действия. «Я говорил ему, что не надо, что нужно остановиться», — прокомментировал Трамп разговор с Путиным. Кремль подтвердил, что Москва намерена ответить на атаку аэродромов.

В конце мая Минобороны России отчиталось о нескольких масштабных ударах по Украине, в том числе с использованием ракетного комплекса «Искандер». Взрывы раздавались в Киеве, Одессе, Харькове.

6 июня Минобороны также сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины. В ответ на действия Киева российские военные нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что целями атак являются исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

После атак по Украине американский президент заявил, что Владимир Путин «играет с огнем», предупредив о возможности введения санкций против России. В Кремле связывали критику Трампа в адрес Путина с «эмоциональной перегрузкой» на фоне усилий для начала переговоров России и Украины.