Reuters узнал, что США ждут «многоцелевого» удара России по Украине

В США ждут, что масштабный ответ России на атаку на военные аэродромы последует в ближайшие дни. Трамп рассказывал, что просил Путина не делать этого. Кремль заявлял, что решение примут военные

Вашингтон, США (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В Соединенных Штатах считают, что Россия в течение нескольких дней нанесет «масштабный многоцелевой удар» по Украине в ответ на атаку на военные аэродромы, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники агентства полагают, что удар будет «асимметричным», под него могут попасть знаковые цели. По словам одного из западных дипломатов, ответ Москвы будет «масштабным, жестоким и беспощадным».

Минобороны России сообщало 1 июня, что под атаку дронов попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В первых двух в результате запуска FPV-дронов «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов», загорелись несколько самолетов, в остальных случаях нападение отразили. Нескольких участников атаки задержали.

Главы регионов приводили подробности произошедшего. В частности, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказывал, что дроны запускали из фуры. Как подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский, российские водители фур не знали, что контейнеры, которые они перевозили, были оснащены беспилотниками. Украинские спецслужбы использовали только собственное оружие, а не технику западных союзников, указывал он.

Президент Владимир Путин обсуждал атаку с американским лидером Дональдом Трампом. По словам республиканца, его собеседник «сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы». Трамп сообщил, что попросил Путина не делать этого. Его спецпосланник Кит Келлог подчеркивал, что США стремятся не допустить эскалации.

В Кремле 5 июня сообщили, что ответ России будет «таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные». Российское Минобороны на следующий день отчиталось о массированном ударе по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины. Накануне, 7 июня, ведомство заявило о групповых ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса соседней страны.