Минобороны сообщило о групповых ударах по ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 7 июня, цели были достигнуты, сообщило Минобороны.
Как уточнило ведомство, удары также были нанесены по цехам сборки беспилотников, пунктам обслуживания и ремонта военной техники, а также складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144 районах.
За сутки ПВО сбила 311 украинских беспилотников, в том числе 140 — вне зоны военной операции. В акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции на Украине. Как уточняло издание «Страна», в городе прогремело более 50 взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о трех погибших и 22 раненых.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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