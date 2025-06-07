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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о групповых ударах по ВПК Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия ночью нанесла групповые удары по объектам ВПК, цехам сборки дронов, пунктам обслуживания и ремонта военной техники, складам боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны. Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с 2022 года
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 7 июня, цели были достигнуты, сообщило Минобороны.

Как уточнило ведомство, удары также были нанесены по цехам сборки беспилотников, пунктам обслуживания и ремонта военной техники, а также складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144 районах.

За сутки ПВО сбила 311 украинских беспилотников, в том числе 140 — вне зоны военной операции. В акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции на Украине. Как уточняло издание «Страна», в городе прогремело более 50 взрывов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о трех погибших и 22 раненых.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Военная операция на Украине беспилотники ВПК
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