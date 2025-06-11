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Политика ,  
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Посол заявил, что «Золотой купол» отдаляет запуск диалога России и США

Разработка США новой многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» усложняет возобновление стратегического диалога Вашингтона с Москвой. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в США Александр Дарчиев.

«Широко рекламируемые планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО «Золотой купол», имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблематике», — отметил дипломат.

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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что создание Соединенными Штатами ПРО «Золотой купол» ведет к милитаризации космоса и превращению его в арену вооруженного конфликта. По его мнению, развитие данной системы с развертыванием орбитальных средств перехвата усиливает напряженность и гонку вооружений в космосе, подрывает международное доверие и затрудняет сотрудничество в мирном освоении космического пространства, что может негативно сказаться на глобальной безопасности.

В мае 2025 года США объявили о планах создания многоуровневой системы ПРО «Золотой купол» для защиты материковой части страны от различных видов ракет — баллистических, крылатых и гиперзвуковых.

Проект, курируемый генералом космических войск Майклом Гетлейном, оценивается в $175 млрд и планируется к завершению к январю 2029 года. При этом, по данным The Guardian, система может быть готова только к демонстрационному использованию к концу 2028 года.

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Плугина Ирина
Золотой купол Россия США Александр Дарчиев
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