Посол заявил, что «Золотой купол» отдаляет запуск диалога России и США
Разработка США новой многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» усложняет возобновление стратегического диалога Вашингтона с Москвой. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в США Александр Дарчиев.
«Широко рекламируемые планы по ускоренному созданию многослойной системы ПРО «Золотой купол», имеющей ярко выраженный и сугубо дестабилизирующий космический компонент, еще больше отдаляют перспективы перезапуска диалога России и США по стратегической проблематике», — отметил дипломат.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что создание Соединенными Штатами ПРО «Золотой купол» ведет к милитаризации космоса и превращению его в арену вооруженного конфликта. По его мнению, развитие данной системы с развертыванием орбитальных средств перехвата усиливает напряженность и гонку вооружений в космосе, подрывает международное доверие и затрудняет сотрудничество в мирном освоении космического пространства, что может негативно сказаться на глобальной безопасности.
В мае 2025 года США объявили о планах создания многоуровневой системы ПРО «Золотой купол» для защиты материковой части страны от различных видов ракет — баллистических, крылатых и гиперзвуковых.
Проект, курируемый генералом космических войск Майклом Гетлейном, оценивается в $175 млрд и планируется к завершению к январю 2029 года. При этом, по данным The Guardian, система может быть готова только к демонстрационному использованию к концу 2028 года.
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