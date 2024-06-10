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Политика ,  
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Пакет проектов о запрете пропаганды ЛГБТ поступил в парламент Грузии

Фото: parliament.ge
Фото: parliament.ge

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола зарегистрирован в парламенте Грузии, сообщил ТАСС.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

По информации агентства, соответствующее решение приняло бюро парламента на открытом заседании. Основным органом для рассмотрения предложенных документов станет юридический комитет. Также потребуется экспертиза членов комитетов по правам человека, образованию, отраслевой экономике и здравоохранению.

Пакет из одного основного проекта и 18 поправок в различные законы внесли депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

В Грузии предложили запретить «ЛГБТ-пропаганду» и однополые браки
Политика
Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что законопроекты рассмотрят в первом чтении в ходе весенней сессии парламента и окончательно примут осенью.

В законопроектах предлагается ввести:

  • запрет на регистрацию однополых браков;
  • запрет на усыновление/удочерение детей лицами, изменившими свой пол или имеющими нетрадиционную ориентацию;
  • запрет на указание в документах отличного от биологического пола;
  • запрет операций и других медицинских манипуляций по смене пола;
  • запрет на «ЛГБТ-пропаганду» в образовательных учреждениях, рекламе и СМИ;
  • запрет на «публичные собрания и демонстрации, направленные на популяризацию идентификации человека с другим полом, однополых отношений или инцеста»;
  • признание недействительными правил всех государственных или частных учреждений, «направленных на нивелирование биологического пола человека». Например, запретов на использование терминов «отец» и «мать».
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Теги
Грузия парламент ЛГБТ запрет законопроект

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