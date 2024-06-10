Пакет проектов о запрете пропаганды ЛГБТ поступил в парламент Грузии

Фото: parliament.ge

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола зарегистрирован в парламенте Грузии, сообщил ТАСС.

Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее.

По информации агентства, соответствующее решение приняло бюро парламента на открытом заседании. Основным органом для рассмотрения предложенных документов станет юридический комитет. Также потребуется экспертиза членов комитетов по правам человека, образованию, отраслевой экономике и здравоохранению.

Пакет из одного основного проекта и 18 поправок в различные законы внесли депутаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что законопроекты рассмотрят в первом чтении в ходе весенней сессии парламента и окончательно примут осенью.

В законопроектах предлагается ввести: