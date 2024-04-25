Почему Иран начал вывод своих военных из Сирии AFP сообщило об уходе подразделений КСИР из Дамаска и с юга арабской республики

Иранский Корпус стражей исламской революции начал вывод своих подразделений из Сирии, где они не раз становились целью израильских ударов. Как это повлияет на баланс сил в регионе — разбирался РБК

Фото: Iranian Army Office / Global Look Press

Что известно о выводе иранских сил из Сирии

24 апреля информационное агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило о сокращении военного присутствия Ирана в Сирии, вызванном израильскими ударами по этой стране. Источники агентства, близкие к проиранской ливанской группировке «Хезболла», утверждают, что иранские подразделения выведены из южных регионов Сирии, включая провинции Кунейтра и Дераа, граничащие с Голанскими высотами. Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория прав человека также сообщила агентству, что иранские силы покинули Дамаск, их базы занимают проиранские группировки из Ливана и Ирака.

Напряженность между Ираном и Израилем достигла критических показателей после удара по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Их смерть называли самой серьезной потерей для Тегерана со времени гибели генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку в 2020 году.

Более того, по утверждениям иранских и сирийских властей, в результате авиаудара было уничтожено иранское консульство в арабской республике. Израиль, который обычно не опровергает и не подтверждает свои удары по Сирии, заявил, что разрушенное здание не обладало дипломатическим статусом.

В ночь на 14 апреля Иран нанес «удар возмездия», причем впервые со своей территории. Были задействованы свыше 300 дронов и ракет, большую часть которых Израиль и его партнеры перехватили еще на подлете к территории страны; те же, которые достигли израильского воздушного пространства, нанесли незначительный ущерб авиабазе «Неватим» в пустыне Негев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на призывы ряда членов правительства к жестким действиям, решил довольно сдержанно отреагировать на действия Тегерана — Израиль нанес «ограниченный удар» по иранской авиабазе близ Исфахана. Операция, по всей видимости, не причинила какого-либо значимого ущерба военной инфраструктуре, однако рядом с базой расположен один из иранских ядерных объектов. Выбор локации, по данным издания Jerusalem Post, призван был показать, что Израиль готов при необходимости поразить иранские ядерные объекты. Тегеран также пошел на снижение градуса напряженности и публично связал удар по базе у Исфахана с проникновением на свою территорию неких диверсантов, не указывая напрямую на Израиль.

Сдержанность обеих сторон позволяет говорить об определенной разрядке в регионе. При этом, по данным AFP, Иран приступил к выводу своих сил из Сирии еще задолго до апрельского обмена ударами. Как утверждают собеседники агентства, решение Тегерана было обусловлено крупной атакой на Дамаск 20 января, в результате которой убиты по меньшей мере пятеро иранских военных, включая главу разведки в Сирии и его заместителя. В конце декабря 2023 года, также в результате авиаудара по пригороду сирийской столицы, был убит генерал КСИР Сейед Рази Мусави. По всем этим эпизодам Израиль традиционно хранил молчание.

По данным AFP, отток иранских сил особенно усилился после мартовской серии ударов по провинциям Дейр-эз-Зор и Алеппо, жертвами которых стали десятки человек, включая иранских военных советников, членов «Хезболлы», мирных жителей и сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Собеседники агентства, недавно посетившие Дамаск, также отметили, что с улиц сирийской столицы пропали иранские флаги и портреты иранского руководства, а в старом городе закрылись офисы иранской армии.

Иран официально отрицает свое военное присутствие в Сирии, подтверждая лишь факт работы там своих военных советников, которые консультируют и обучают местные вооруженные силы. Сирийская обсерватория прав человека ранее говорила о присутствии в республике 3 тыс. иранских военных; Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 2018 году называла цифру 2,5 тыс.

Как это повлияет на ситуацию в регионе

В Израиле довольно скептически восприняли сообщения о том, что Иран выводит свои силы из арабской республики. Хотя публично израильские власти никак не комментировали этот вопрос, обозреватель Jerusalem Post Сет Франтизман отметил, что подобные данные появлялись и прежде и могут снова оказаться ложными. По его мнению, они призваны «создать впечатление, что противодействие Израиля укреплению Ирана в Сирии работает», поэтому следует придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».

«Нет никаких доказательств того, что Иран изменил свое присутствие в Сирии. <...> Несмотря на переброску нескольких подразделений КСИР туда и обратно, реальность такова, что Иран использует Сирию в качестве базы для угрозы Израилю и региону. Он также использует Сирию в качестве канала для передачи оружия «Хезболле», — поясняет Франтизман.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления»: «Хезболла» (Ливан);

«Ансар Аллах» (Йемен);

«Исламское сопротивление в Ираке»;

«Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Ирак);

ХАМАС и «Исламский джихад» (последняя палестинская организация признана террористической и запрещена в России);

шиитское ополчение в Сирии.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока и исследователь Вашингтонского института ближневосточной политики (TWI) Дэвид Шенкер отмечает, что 20 апреля, уже после иранской атаки на Израиль, ЦАХАЛ, предположительно, нанесла удар по иракской базе «Хашд аш-Шааби» в Калсу, расположенной к югу от Багдада. По его словам, «проактивный и провокационный военный подход» Израиля к проиранским группировкам в Сирии, Ираке и Ливане стал односторонним нарушением негласных договоренностей между Тель-Авивом и иранскими прокси о «правилах игры», призванных ограничить возможность дальнейшей эскалации.

По мнению Шенкера, израильский «гамбит» позволил предотвратить появление иранских ракетных баз и позиций «Хезболлы» в Сирии, нивелировал угрозу внезапного нападения ливанской группировки с юга, а также повлек за собой значительные издержки для иранских прокси в Ираке. Однако эксперт указывает на высокую вероятность новой волны атак на Израиль иранских прокси из Ирака — тех самых, что, по сообщениям AFP, заменяют выводящиеся силы КСИР.

«Возможно, после окончания праздника Песах — если не раньше, — когда войска КСИР вернутся, Израиль возобновит свои нападения на военнослужащих и интересы Ирана в Сирии, — предположил он. — В будущем Израиль, возможно, будет более осмотрителен в выборе целей среди должностных лиц КСИР с точки зрения их положения в иерархии, но ЦАХАЛ существенно не изменит свой динамичный подход в Сирии по отношению к Ирану и его прокси».

Ситуация остается крайне напряженной и для воинского континента Соединенных Штатов в Сирии и Ираке (900 и 2,5 тыс. военнослужащих соответственно). 28 января объединение шиитских группировок «Исламское сопротивление в Ираке» при помощи беспилотника атаковало авиабазу США Tower 22 в Иордании, в результате чего погибли трое американских военных. После ответных американских авиаударов по позициям проиранских группировок в Сирии и Ираке нападения на американские военные объекты прекратились, и на протяжении почти трех месяцев в регионе наблюдалось затишье.

Однако 21 апреля группировка «Катаиб Хезболла» выпустила по меньшей мере пять ракет из иракского города Зуммар по военной базе США на северо-востоке Сирии. Вслед за этим боевики объявили о возобновлении нападений на военнослужащих США в регионе. «То, что произошло совсем недавно, — лишь начало», — говорится в заявлении «Катаиб Хезболла».

В связи с этим 23 апреля Пентагон публично обратился к Ираку с требованием обеспечить безопасность своего воинского континента. «Эти нападения подвергают риску военнослужащих Ирака и международной коалиции. Мы призываем правительство Ирака предпринять все необходимые шаги для обеспечения безопасности Вооруженных сил США в Ираке и Сирии от нападений со стороны этих группировок», — заявил представитель ведомства Патрик Райдер.