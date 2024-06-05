Нетаньяху заявил о готовности к «мощным» боевым действиям против Ливана

Израильский премьер предупредил, что не станет сложа руки наблюдать за тем, как «Хезболла» наносит удары по территории Израиля. Ранее на севере страны вспыхнули сильные лесные пожары из-за очередного обстрела проиранских боевиков

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «очень мощным действиям на севере», где еврейское государство граничит с Ливаном. С таким предупреждением политик выступил в видеообращении, опубликованном после встречи с военными и пожарными, которые участвовали в тушении лесных пожаров, начавшихся после обстрела ливанской группировки «Хезболла».

«Тот, кто думает, что будет наносить по нам удар, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере», — предостерег политик. Нетаньяху напомнил, что еще в начале войны с ХАМАС пообещал, что его правительство восстановит безопасность и на юге, и на севере страны, и заверил, что достигнет этой цели «тем или иным путем».

Проиранская «Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки в ответ. 3 июня израильское военные зафиксировали примерно 30 снарядов, выпущенных группировкой, а 4 и 5 июня сообщали об обнаружении подозрительных воздушных объектов, пересекших северную границу. ЦАХАЛ также отчиталась, что с начала войны смогла ликвидировать свыше 100 боевиков «Хезболлы».

Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль в скором времени может принять решение о начале наступления против «Хезболлы» в приграничных районах. Халеви заверил, что вооруженные силы Израиля прошли интенсивную подготовку и готовы к возможной операции. Издание Times of Israel сообщило, что правительство Израиля увеличило число резервистов, которых ЦАХАЛ может мобилизовать в случае необходимости, с 300 тыс. до 350 тыс. В армии заявили, что этот шаг связан не с возможными боевыми действиями в Ливане, а с продолжающейся наземной операцией на юге сектора Газа.

4 июня президент США Джо Байден заявил в интервью Time, что существуют «все основания» полагать, что израильский премьер намеренно затягивает войну в секторе Газа ради политической выгоды. Американский лидер также рассказал, что его главное разногласие с Нетаньяху заключается в том, что Вашингтон считает необходимым создать полноценное палестинское государство после окончания боевых действий.