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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху заявил о готовности к «мощным» боевым действиям против Ливана

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израильский премьер предупредил, что не станет сложа руки наблюдать за тем, как «Хезболла» наносит удары по территории Израиля. Ранее на севере страны вспыхнули сильные лесные пожары из-за очередного обстрела проиранских боевиков
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «очень мощным действиям на севере», где еврейское государство граничит с Ливаном. С таким предупреждением политик выступил в видеообращении, опубликованном после встречи с военными и пожарными, которые участвовали в тушении лесных пожаров, начавшихся после обстрела ливанской группировки «Хезболла».

«Тот, кто думает, что будет наносить по нам удар, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере», — предостерег политик. Нетаньяху напомнил, что еще в начале войны с ХАМАС пообещал, что его правительство восстановит безопасность и на юге, и на севере страны, и заверил, что достигнет этой цели «тем или иным путем».

Проиранская «Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки в ответ. 3 июня израильское военные зафиксировали примерно 30 снарядов, выпущенных группировкой, а 4 и 5 июня сообщали об обнаружении подозрительных воздушных объектов, пересекших северную границу. ЦАХАЛ также отчиталась, что с начала войны смогла ликвидировать свыше 100 боевиков «Хезболлы».

Кадры пожаров на севере Израиля после удара «Хезболлы»
Политика

Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль в скором времени может принять решение о начале наступления против «Хезболлы» в приграничных районах. Халеви заверил, что вооруженные силы Израиля прошли интенсивную подготовку и готовы к возможной операции. Издание Times of Israel сообщило, что правительство Израиля увеличило число резервистов, которых ЦАХАЛ может мобилизовать в случае необходимости, с 300 тыс. до 350 тыс. В армии заявили, что этот шаг связан не с возможными боевыми действиями в Ливане, а с продолжающейся наземной операцией на юге сектора Газа.

4 июня президент США Джо Байден заявил в интервью Time, что существуют «все основания» полагать, что израильский премьер намеренно затягивает войну в секторе Газа ради политической выгоды. Американский лидер также рассказал, что его главное разногласие с Нетаньяху заключается в том, что Вашингтон считает необходимым создать полноценное палестинское государство после окончания боевых действий.

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Израиль Ливан Хезболла Биньямин Нетаньяху ЦАХАЛ израильская армия
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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