Нетаньяху заявил о готовности к «мощным» боевым действиям против Ливана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к «очень мощным действиям на севере», где еврейское государство граничит с Ливаном. С таким предупреждением политик выступил в видеообращении, опубликованном после встречи с военными и пожарными, которые участвовали в тушении лесных пожаров, начавшихся после обстрела ливанской группировки «Хезболла».
«Тот, кто думает, что будет наносить по нам удар, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере», — предостерег политик. Нетаньяху напомнил, что еще в начале войны с ХАМАС пообещал, что его правительство восстановит безопасность и на юге, и на севере страны, и заверил, что достигнет этой цели «тем или иным путем».
Проиранская «Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки в ответ. 3 июня израильское военные зафиксировали примерно 30 снарядов, выпущенных группировкой, а 4 и 5 июня сообщали об обнаружении подозрительных воздушных объектов, пересекших северную границу. ЦАХАЛ также отчиталась, что с начала войны смогла ликвидировать свыше 100 боевиков «Хезболлы».
Накануне начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль в скором времени может принять решение о начале наступления против «Хезболлы» в приграничных районах. Халеви заверил, что вооруженные силы Израиля прошли интенсивную подготовку и готовы к возможной операции. Издание Times of Israel сообщило, что правительство Израиля увеличило число резервистов, которых ЦАХАЛ может мобилизовать в случае необходимости, с 300 тыс. до 350 тыс. В армии заявили, что этот шаг связан не с возможными боевыми действиями в Ливане, а с продолжающейся наземной операцией на юге сектора Газа.
4 июня президент США Джо Байден заявил в интервью Time, что существуют «все основания» полагать, что израильский премьер намеренно затягивает войну в секторе Газа ради политической выгоды. Американский лидер также рассказал, что его главное разногласие с Нетаньяху заключается в том, что Вашингтон считает необходимым создать полноценное палестинское государство после окончания боевых действий.
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