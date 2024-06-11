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Военная операция на Украине ,  
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Генерал Шаманов сравнил российскую армию с «партизанским отрядом»

Сюжет
Военная операция на Украине
Бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов, выступая в Госдуме, раскритиковал качество военного снабжения. Армия «одевает себя за свои деньги», заявил он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сегодняшняя российская армия похожа на партизанский отряд, так как вынуждена сама себя одевать из-за низкого качества обмундирования, которое выдают военнослужащим, заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник Владимир Шаманов, передает корреспондент РБК.

«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил депутат.

В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита». «Поэтому простому солдату <...> не попасть в это ателье, где они обшиваются. А так бы, когда раздели бы их, мы бы посмотрели, в чем они ходят. Когда они на свои деньги все это будут покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию», — добавил Шаманов.

Владимир Шаманов в 1990-х годах был командующим группировкой войск Минобороны в Чечне, а в 1999–2000 годах — командующим 58-й общевойсковой армией. Тогда же получил звание Героя России. В 2000 году выиграл выборы на должность губернатора Ульяновской области и занимал ее почти четыре года, до ноября 2004 года, когда был назначен помощником председателя правительства. С этой должности он ушел в марте 2006 года. В 2009 году был назначен командующим ВДВ России. В 2012 году получил звание генерал-полковника. В 2016 году был уволен в запас, так как был избран депутатом Госдумы.

С середины весны были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников Минобороны. В апреле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере силовики задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже стал известен размер взятки, фигурирующей в деле, — 1,185 млрд руб. По версии следствия, Иванов использовал фирмы — подрядчики Минобороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. По делу также проходят соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин, они также арестованы. Иванов свою вину отрицает.

Кремль ответил на вопрос о «чистках» в Минобороны
Общество
Здание Министерства обороны России

В мае уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели на начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Следователи полагают, что Кузнецов брал взятки у индивидуального предпринимателя Левы Мартиросяна в обмен на свое покровительство. По версии следствия, Кузнецов организовывал заключение госконтрактов и договоров с Мартиросяном, а тот в обмен на это купил и оформил на жену Кузнецова земельный участок и дом в Краснодаре.

Через несколько дней стало известно о задержании и аресте бывшего командира 58-й армии Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Также в конце мая задержали начальника департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. Кроме того, был арестован начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Вооруженные силы России военнослужащие

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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