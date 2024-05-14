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Дело Тимура Иванова ,  
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Кремль ответил на вопрос о «чистках» в Минобороны

Кремль предложил вопросы о «чистках» в Минобороны задать следствию
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Здание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ответы на вопросы по дальнейшим действиям в расследовании уголовных дел сотрудников Минобороны России могут дать только следственные органы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о коррупционном деле в отношении главы отдела кадров министерства.

«Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли назвать «чисткой» последовательные привлечения к уголовной ответственности сотрудников Минобороны на высоких постах, передает корреспондент РБК.

«Поэтому [если] есть конкретно по этим делам вопросы, рекомендую адресовать эти вопросы туда, в следственные органы», — добавил Песков.

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Следственный комитет сообщил во вторник об аресте начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова по делу о взятке в особо крупном размере. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Ему вменяется взятка «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», которую он получил, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В мае 2010 года президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган возглавляет Службу защиты государственной тайны и обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению армией.

В начале мая 2024 года арестовали заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следователи считают, что чиновник использовал фирмы-подрядчики Минобороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. Фигурантами этого дела также стали соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин, они также арестованы. Иванов свою вину отрицает. 24 апреля его отстранили от занимаемой должности.

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