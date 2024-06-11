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Политика ,  
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Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку

Песков: оценивать возможность отставки Макрона пока преждевременно
Партия Макрона стремительно теряет позиции, отметил Песков. На выборах в Европарламент во Франции ультраправое «Национальное объединение» получило 31,5%, в то время как коалиция с партией президента Франции — только 14,5%
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции еще не состоялись, но есть определенная тенденция — партия президента страны Эмманюэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент набрала меньше голосов, чем правый альянс. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном уходе французского лидера в отставку, передает корреспондент РБК.

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, еще выборы не состоялись, мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс, партия Макрона стремительно теряет свои позиции», — сказал он. По словам Пескова, «французам что-то не нравится».

По словам Пескова, нужно сначала дождаться выборов во Франции в Национальное собрание, чтобы «пытаться как-то анализировать эту ситуацию». «Пока мы считаем преждевременным», — добавил он.

О возможной отставке Макрона сообщила ранее Europe 1. По ее данным, французский президент обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста. Такое развитие событий рассматривается как «крайняя мера», и она не является предпочтительным вариантом, указала радиостанция со ссылкой на источники.

Europe 1 сообщила, что Макрон обсудил возможность своей отставки
Политика
Эмманюэль Макрон

Французский президент 9 июня объявил о роспуске Национального собрания страны после того, как на выборах в Европарламент во Франции стала лидировать ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (в ноябре 2022 года она уступила партийное лидерство Жордану Барделла). Она набрала почти в два раза больше голосов (31,5%), чем коалиция Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка правой партии выросла примерно на 8%, она увеличила число мест в Европарламенте с 22 до 30 кресел.

Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля (первый и второй туры). Последний раз президент Франции распускал Национальное собрание в 1997 году. Тогда главой страны был Жак Ширак, однако это привело к обратному результату: тогда победили его оппоненты.

Выборы в Европарламент прошли 6–9 июня. После выхода Великобритании из блока численность Европарламента сократилась до 705 мест, но в сентябре решили добавить еще 15. Число депутатов от каждой страны определяется пропорционально численности населения государства. За Францией закреплен 81 мандат, по их числу она уступает только Германии (96).

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Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон Национальное собрание Франции
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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