Кремль ответил на сообщения о возможном уходе Макрона в отставку

Партия Макрона стремительно теряет позиции, отметил Песков. На выборах в Европарламент во Франции ультраправое «Национальное объединение» получило 31,5%, в то время как коалиция с партией президента Франции — только 14,5%

Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции еще не состоялись, но есть определенная тенденция — партия президента страны Эмманюэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент набрала меньше голосов, чем правый альянс. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном уходе французского лидера в отставку, передает корреспондент РБК.

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, еще выборы не состоялись, мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс, партия Макрона стремительно теряет свои позиции», — сказал он. По словам Пескова, «французам что-то не нравится».

По словам Пескова, нужно сначала дождаться выборов во Франции в Национальное собрание, чтобы «пытаться как-то анализировать эту ситуацию». «Пока мы считаем преждевременным», — добавил он.

О возможной отставке Макрона сообщила ранее Europe 1. По ее данным, французский президент обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста. Такое развитие событий рассматривается как «крайняя мера», и она не является предпочтительным вариантом, указала радиостанция со ссылкой на источники.

Французский президент 9 июня объявил о роспуске Национального собрания страны после того, как на выборах в Европарламент во Франции стала лидировать ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (в ноябре 2022 года она уступила партийное лидерство Жордану Барделла). Она набрала почти в два раза больше голосов (31,5%), чем коалиция Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». По сравнению с 2019 годом поддержка правой партии выросла примерно на 8%, она увеличила число мест в Европарламенте с 22 до 30 кресел.

Макрон назначил парламентские выборы на 30 июня и 7 июля (первый и второй туры). Последний раз президент Франции распускал Национальное собрание в 1997 году. Тогда главой страны был Жак Ширак, однако это привело к обратному результату: тогда победили его оппоненты.