Макрона попытались отговорить от роспуска парламента

Макрон объявил о роспуске Нацсобрания после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых его коалиция уступила ультраправым. По данным BFMTV, премьер Атталь пытался отговорить его, но Макрон был непреклонен

Габриэль Атталь (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента Эмманюэля Макрона от решения о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и вместо этого принять его отставку, однако глава государства на это не согласился, выяснил BFMTV.

По данным телеканала, Макрон счел, что Атталь сможет лучше проявить себя на должности руководителя избирательной кампании партии на предстоящих выборах.

О роспуске Нацсобрания Макрон объявил накануне. Это произошло после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50% против 15,20%).

В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак. Согласно ст. 12 Конституции, новые выборы в законодательные органы состоятся в течение 20–40 дней после роспуска. Макрон назначил следующие выборы в Нацсобрание Франции на 30 июня и 7 июля.

Голосование на выборах в Европарламент завершилось накануне. Согласно предварительным результатам, правящая Европейская народная партия получает большинство, однако правые также укрепили свои позиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее пообещала, что новый состав ЕП продолжит поддерживать Украину.