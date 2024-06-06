МИД Китая: Пекин готов сотрудничать с Киевом во всех областях

Китай заявил о готовности развивать связи с Украиной во всех областях

Власти Китая готовы развивать отношения с Украиной во всех областях, заявил замминистра иностранных дел страны Сунь Вэйдун на встрече с первым заместителем главы украинского МИДа Андреем Сибигой.

Сунь Вэйдун отметил, что китайско-украинские отношения стабильно развиваются на протяжении 32 лет.

«Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения прекрасных традиций взаимного уважения и искренности, <...> содействовать сотрудничеству во всех областях, а также защищать и развивать китайско-украинские отношения», — добавил заместитель министра иностранных дел Китая.

В свою очередь Сибига заявил, что Украина дорожит дружбой с Китаем и готова к дальнейшему развитию отношений на всех уровнях и укреплению сотрудничества во всех сферах.

Обе стороны также обменялись мнениями по конфликту на Украине и международным и региональным вопросам, «представляющим взаимный интерес».

Китай неоднократно предлагал пути решения украинско-российского конфликта. 5 июня министр иностранных дел страны Ван И заявил, что 26 стран поддержали китайско-бразильский план по урегулированию противостояния. Ван И отметил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в мае.

В нем стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от диалога с Украиной, но переговоры должны учитывать «реалии на земле». Киев настаивает на использовании положений «формулы мира», которую представил президент Владимир Зеленский. Она, в частности, включает пункт о выводе российских войск на границы 1991 года.