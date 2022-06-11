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Business Insider узнал об извинениях Испании перед ФРГ за танки для Киева

Власти Испании принесли свои извинения федеральному правительству Германии после сообщения в СМИ о планах поставить на Украину до 40 старых немецких танков Leopard, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источники в немецких правящих кругах.

По данным издания, новость о возможной передаче Киеву боевых самоходных бронемашин, закупленных у Германии в 1990-х годах, взволновала Берлин из-за щекотливости ситуации для него: это был бы первый случай, когда страна НАТО отправила бы танки на Украину. Это подвергло бы канцлера Олафа Шольца усиленному давлению.

По словам источников, теперь испанские власти готовы поставить на Украину не более десяти боевых бронемашин, причем нуждающихся в ремонте. Помимо того, передачу украинской стороне Leopard, согласно оговоркам в контрактах, придется в любом случае согласовывать с немецким правительством, указывает Business Insider.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова
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