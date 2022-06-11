В Киеве попросили уточнить слова Байдена об отказе слышать предупреждения
Слова президента США Джо Байдена о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский «не хотел слышать» предупреждения об угрозе со стороны России, не совсем верны, Вашингтону можно предъявить аналогичные претензии, заявил LIGA представитель президента Украины Сергей Никифоров.
Он отметил, что до начала боевых действий президенты США и Украины несколько раз созванивались и в деталях делились оценками и соображениями по поводу ситуации, а фраза «не хотел слышать», вероятно, требует уточнения.
«К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры «не хотели нас слышать», — добавил Никифоров.
Речь идет о заявлении Байдена, которое тот озвучил ранее днем 11 июня. Президент США заверил, что ему известно о том, что многие сомневались в предупреждениях Вашингтона о том, что Россия может задействовать свои войска на Украине. «Я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он собирался пересечь границу. Сомнений не было. И [президент Украины Владимир] Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди».
Зеленский до начала спецоперации говорил, что благодарен разведке США, однако склонен больше доверять разведке Украины, которая не считала такой сценарий вероятным. Неназванные собеседники CNN рассказывали, что недоверие Киева к переданным разведданным вызывало раздражение у Байдена и сотрудников Белого дома. По их информации, предупреждения США украинские власти считали проявлением «чрезмерного внимания» к ситуации.
После начала боевых действий Зеленский пояснил, что в Киеве не следовали предупреждениям со стороны США, которые поступали еще за год до начала спецоперации, поскольку «рытье окопов и эвакуация людей из страны» негативно сказалось бы на экономике Украины.
К введению превентивных мер против России власти Украины не раз призывали с конца прошлого года. В Совете по нацбезопасности (СНБО) отмечали: «Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?». На необходимости превентивных санкций настаивал и Зеленский, в частности во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем в середине февраля. По данным Axios, он еще в январе призывал ввести санкции против «Северного потока-2», поскольку российские власти «не понимают расплывчатых угроз».
Западные страны при этом не поддержали инициативу Киева, грозя ввести санкции лишь в случае эскалации конфликта. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель исключал превентивные санкции: «Мы обсуждаем то, как следует поступить, если что-нибудь произойдет». Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснял, что превентивность может лишить санкций сдерживающего эффекта, с этой оценкой соглашались и в Пентагоне.
С конца февраля США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны ввели против России несколько пакетов ограничительных мер. В Кремле ограничительные меры назвали «безумством санкционых ограничений». Российский президент Владимир Путин утверждал до начала спецоперации, что западные страны намеревались ввести санкции вне зависимости от повода: санкции будут вводить в любом случае.