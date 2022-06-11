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В 15 регионах сообщили о погибших в ходе военной операции на Украине

Похороны погибших на Украине военнослужащих прошли в Калуге, Татарстане, Удмуртии и других российских регионах. Минобороны дважды называло число погибших во время операции, в последний раз ведомство озвучило данные 25 марта *
Фото: Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти
Фото: Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти

В российских регионах прошли похороны военнослужащих, которые погибли во время военной спецоперации на Украине.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал 8 июня о похоронах 22-летнего ефрейтора Аркадия Лукьянова и 31-летнего Никиты Карамнова. Лукьянов с четырех до 19 лет служил алтарником в Свято-Казанском храме, затем подписал контракт, чтобы помочь семье, пишут «Аргументы и факты в Коми», указывая, что он погиб 2 июня в Донецке.

В Волгоградской области, в городе Котельниково, 9 июня похоронили 36-летнего подполковника, комбата Вадима Герасимова, ему посмертно присвоили Героя России и орден Мужества. Руководство школы № 2, где он учился, рассказали, что Герасимов с детства хотел стать военным, писало агентство «Высота 102». Гибель Герасимова подтвердили в районной администрации изданию «Блокнот Волгоград».

В Севастополе 9 июня похоронили старшину разведки Ивана Прокопьева, он награжден медалями «За службу в спецназе», «За возвращение Крыма», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и другими, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

11 июня Развожаев сообщил о прощании еще с двумя военными. На Украине погибли старший лейтенант, летчик-штурман вертолета Ми-8 вертолетной эскадрильи 16-й бригады армейской авиации, участник самообороны Севастополя весной 2014 года Дмитрий Таранец и 58-летний капитан-лейтенант Валерий Краснослободцев, участвовавший в военной операции в качестве добровольца.

Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации на Украине
Политика

В селе Голышманово Тюменской области 10 июня простились с 35-летним рядовым Александром Валовым, эту информацию порталу 72.ru подтвердили власти муниципалитета. Его отправили на Украину в конце апреля в составе соединений разведки, он погиб 4 июня.

Власти Шумихинского муниципального округа Курганской области сообщили о прощании с рядовым, разведчиком-санитаром группы специального назначения Иваном Мирских. В прошлом году он окончил Шумихинский аграрно-строительный колледж по направлению «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

В Балаково Саратовской области похоронили 20-летнего Александра Арбузова, пишет «Саратов 24», соболезнования родным принес глава района Сергей Грачев. Арбузов погиб в конце марта во время боя, долгое время он считался пропавшим без вести. Мать погибшего рассказала порталу, что в Минобороны не могли не забрать тело ее сына, поскольку место гибели было занято силами противника. Тело доставили в Россию после обмена погибшими в формате «160 на 160», состоявшегося в начале июня. Арбузова посмертно наградили орденом Мужества.

В Саратовской области также простились с Игорем Прокопьевым, его похоронили в Энгельсе, сообщил портал СарБК со ссылкой на районную администрацию. Он родился в 1996 году, в 2017-м его призвали в армию, он подписал контракт. Посмертно его наградили орденом Мужества.

10 июня в Твери прошло прощание с десантником Ильей Виноградовым, сообщали «Вести Тверь». Губернатор Игорь Руденя заявил, что Виноградов «с честью и мужеством исполнял свой ратный долг на Украине и в республиках Донбасса». В 2010 году его призвали на срочную службу на флоте, затем он подписал контракт и служил в Псковской десантной дивизии. По данным телеканала, он погиб 26 мая под Лисичанском, у Виноградова остались четверо детей. Посмертно ему присвоили орден Мужества.

Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту
Политика

В городе Мамадыш в Татарстане простились 8 июня с 27-летним старшим лейтенантом Олегом Сорокиным, передает местный портал «Есть контакт». «Олег со своим командиром спас жизни 200 нашим солдатам <...> мужественно, геройски в неравном бою с многократно превосходящими силами противника», — рассказал военный комиссар Мамадышского района Андрей Синкевич. В руководстве муниципалитета сообщили, что рассмотрят вопрос о присвоении одной из улиц города имени погибшего.

В тот же день в Дрожжановском районе Татарстана похоронили рядового Андрея Годунова, сообщает портал «Родной край». По данным издания, у погибшего остался сын, которого он не увидел. «Участвуя в специальной военной операции, Андрей с честью и мужеством выполнил свой воинский и гражданский долг. Для земляков он навсегда останется героем. Нет таких слов, которые могли бы облегчить боль вашей потери», — обратился к матери погибшего глава района Марат Гафуров.

Власти Пошехонья в Ярославской области сообщили о прощании с 27-летним Олегом Мельниковым, оно состоялось 10 июня, в церемонии принял участие глава района Николай Белов, писал портал 76.ru.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил 9 июня о погибших уроженцах региона Кемале Бостанове и Владимире Родине. По данным портала «Мой район», Родину было 20 лет, Бостанову — 21 год. Последний был водителем минометного взвода мотострелкового батальона.

10 июня в Кирпичном Ленинградской области простились с выпускником выборгского филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Глебом Тихомировым, писала газета «Выборг». «Он сражался и погиб за мир для жителей Донбасса, для россиян, для нас с вами», — заявил на церемонии первый зампред областного комитета финансов Илья Нюнин.

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской
Политика
28-я понтонно-мостовая бригада

В Санкт-Петербурге 6 июня состоялась церемония прощания с рядовым Иваном Пчелинцевым. «Мужественный, патриотичный человек, Иван Пчелинцев честно и доблестно служил Родине, ценой своей жизни выполнил воинский долг. Воины, защищающие мирных жителей Донбасса, защищающие Россию, — лучшие сыны нашего народа», — говорится в соболезновании губернатора Александра Беглова.

В городе Сибай в Башкирии простились 10 июня с 34-летним старшим сержантом Ильсуром Яньюлдашевым, рассказала исполняющая обязанность мэра Гузель Ишемгулова. На следующий день власти села Елбулактамак сообщили о гибели Рамзаля Нафикова, передавал портал «Уфа Live».

Власти Узловского района Тульской области сообщили о прощании 9 июня с 25-летним рядовым, водителем-крановщиком инженерного отделения Дмитрием Козловым, передавало агентство ТСН24.

В Ельце Липецкой области похоронили 33-летнего Юрия Манюкова, передавал портал Gorod48 со ссылкой на администрацию города. По данным районной газеты «Красное знамя», Манюков служил в Псковской бригаде спецназа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 июня сообщил о присвоении звания Герой России посмертно старшему лейтенанту, танкисту Максиму Михайлову и заместителю командира спецроты, старшине Борису Журавлеву. «Наши ребята — настоящие Герои, которыми страна будет всегда гордиться. Они отдали свои жизни за мир на Кубани и в России. Им присвоены медали «Золотая Звезда» и, к сожалению, посмертно. Сегодня знаки особого отличия передали женам бойцов», — сказал губернатор.

В офисе Зеленского оценили потери украинской армии с начала спецоперации
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Спецоперация российских сил на Украине началась в ночь на 24 февраля, такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением провести демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, утверждая, что официальный Киев проводил политику «геноцида» по отношению к жителям востока страны. Украина в ответ объявила мобилизацию и военное положение, а также разорвала с Россией дипломатические отношения.

С начала спецоперации о гибели российских военных сообщали власти ряда регионов. Минобороны России раскрывало данные о числе погибших в ходе спецоперации дважды: 2 и 25 марта. По данным министерства на 25 марта, на Украине погиб 1351 человек, ранены 3825.

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