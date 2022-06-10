Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 16:04
В праздники парковка в Москве будет бесплатной Общество, 17:02
Кадыров обратился к «наивной Украине» со стихом «В чем подвох» Политика, 17:00
РФС назвал дату начала нового сезона чемпионата России Спорт, 16:58
Натурализованная гандболистка объяснила слова о предателях-иностранцах Спорт, 16:58
Набиуллина — о стагфляции, нефтяном эмбарго и крепком рубле. Главное Финансы, 16:54
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 16:52
Sitronics Group поднялась в рейтинге крупнейших ИT-компаний России Пресс-релиз, 16:51
В парке возле усадьбы Братцево в Москве нашли трупы домашних животных Общество, 16:50
Вся правда о вторичном рынке. Почему дилеры скупают машины по объявлениям Авто, 16:49
Глава ЦБ исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые Финансы, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:44
Разведка Украины признала проигрыш в «артиллерийской войне» Политика, 16:43
Рынки США упали после отчета об инфляции выше ожиданий Инвестиции, 16:42
Суперкубок России пройдет в Петербурге вопреки протестам «Спартака» Спорт, 16:41
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской

28-й понтонно-мостовая бригада дислоцирована в Муроме. Звание гвардейской она получила за «массовый героизм, стойкость и мужество», проявленные в боях
28-я понтонно-мостовая бригада
28-я понтонно-мостовая бригада (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде инженерных войск звание гвардейской. Указ опубликован на сайте Кремля.

Звание гвардейской эта бригада получила за «массовый героизм, стойкость и мужество», которые личный состав проявили в боевых действиях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», говорится в документе.

28-я понтонно-мостовая бригада была создана 1 декабря 2015 года. Она состоит из пяти батальонов, пяти рот, комендантского взвода, оркестра и клуба. Дислоцирована в Муроме.

Эта бригада занимается оборудованием переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах. В мирное время она выполняет задачи, связанные с переправой техники и материальных средств, в том числе при ликвидации последствий ЧС.

Путин присвоил звание гвардейской 24-й бригаде спецназначения
Политика
Владимир Путин

С конца февраля Путин присвоил звание гвардейских ряду подразделений. Этот статус получают воинские формирования, которые отличились на поле боя.

В частности, 30 мая президент присвоил звание гвардейской 24-й бригаде спецназначения. Она дислоцирована в Новосибирске и входит в состав Центрального военного округа. А 9 мая почетное звание получила 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада — единственная в России миротворческая бригада.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Robert Thiemann / Unsplash В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
звание бригада Владимир Путин
Материалы по теме
Путин присвоил генеральские звания 17 сотрудникам МЧС и Росгвардии
Политика
Путин сделал гвардейской 15-ю мотострелковую Александрийскую бригаду
Политика
Путин присвоил 121-му бомбардировочному авиаполку звание гвардейского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter