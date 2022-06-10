Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде звание гвардейской

28-й понтонно-мостовая бригада дислоцирована в Муроме. Звание гвардейской она получила за «массовый героизм, стойкость и мужество», проявленные в боях

28-я понтонно-мостовая бригада (Фото: Минобороны РФ)

Президент Владимир Путин присвоил 28-й понтонно-мостовой бригаде инженерных войск звание гвардейской. Указ опубликован на сайте Кремля.

Звание гвардейской эта бригада получила за «массовый героизм, стойкость и мужество», которые личный состав проявили в боевых действиях «по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», говорится в документе.

28-я понтонно-мостовая бригада была создана 1 декабря 2015 года. Она состоит из пяти батальонов, пяти рот, комендантского взвода, оркестра и клуба. Дислоцирована в Муроме.

Эта бригада занимается оборудованием переправ повышенной грузоподъемности на крупных водных преградах. В мирное время она выполняет задачи, связанные с переправой техники и материальных средств, в том числе при ликвидации последствий ЧС.

С конца февраля Путин присвоил звание гвардейских ряду подразделений. Этот статус получают воинские формирования, которые отличились на поле боя.

В частности, 30 мая президент присвоил звание гвардейской 24-й бригаде спецназначения. Она дислоцирована в Новосибирске и входит в состав Центрального военного округа. А 9 мая почетное звание получила 15-я отдельная мотострелковая Александрийская бригада — единственная в России миротворческая бригада.