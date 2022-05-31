Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту

Президент поддержал предложение главы Бурятии присвоить звание Героя России лейтенанту, который на БТР прикрывал колонну и спас 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине. Военный получил тяжелые ранения

Президент России Владимир Путин поддержал предложение удостоить звания Героя России лейтенанта Балдана Цыдыпова, который спас 150 военнослужащих во время специальной военной операции России на Украине, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

Предложение наградить Цыдыпова выдвинул во время видеовстречи с президентом глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, лейтенант «во время внезапного нападения на колонну развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей». Цыдыпов получил тяжелое ранение, ему предстоит несколько операций, сообщил глава региона. Министерство обороны представило лейтенанта к званию Героя России, и глава Бурятии попросил президента поддержать это представление.

«Поддерживаю», — ответил глава государства.

Цыденов также доложил президенту о состоянии дел в республике, отметив успехи в строительстве социальных объектов и развитии инфраструктуры. Путин в ответ попросил Цыденова не забывать про необходимость решать проблему аварийного жилья, а также обратил внимание на высокий уровень безработицы в регионе.

Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию на Украине. Ее целями Путин называл защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.

По словам Цыденова, в спецоперации на Украине принимают участие «много наших ребят из Бурятии», а спецоперацию поддерживают «абсолютное большинство жителей».

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В начале марта Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя России уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову, который погиб в ходе спецоперации на Украине. По словам президента, он был тяжело ранен, но продолжил сражаться и подорвал гранатой окруживших его противников и себя. Он также посмертно присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» из ДНР Владимиру Жоге, который, по словам главы республики Дениса Пушилина, получил смертельное ранение, прикрывая мирных жителей, а также лейтенанту Росгвардии Максиму Концову, который погиб при уничтожении украинской диверсионной группы.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале мая вручил звезды Героев России штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину и заместитель командира штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову.