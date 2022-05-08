Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации на Украине

Шойгу вручил военным медали Героя России за героизм во время спецоперации на Украине. Он добавил, что они достойно представляют войска нового поколения. Один из награжденных сбил украинский истребитель и уничтожил комплекс ПВО

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Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» двум российским военнослужащим за героизм во время специальной военной операции на Украине, церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Высшие государственные награды получили штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин и заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов.

«Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души» — заявил Шойгу.

Согласно справке Минобороны, медаль «Золотая Звезда» служит знаком особого отличия, она вместе с грамотой вручается Герою России. Звание Героя считается в России высшей степенью отличия, оно присваивается президентом за героический подвиг или заслуги перед народом и государством.

Телеканал Министерства обороны «Звезда» в конце марта сообщил о действиях Дудина. По данным ведомства, он во время боевого патрулирования обнаружил истребитель Су-27 украинских ВВС, после чего в бою уничтожил его. Затем летчик еще несколько раз уничтожал цели в составе пары или во время одиночных полетов, сообщила «Звезда», в том числе — поразил зенитный комплекс ПВО «Бук-М1», для чего снизился на высоту 400 м. Телеканал отметил, что Дудин стал первым летчиком, награжденным званием Героя России за участие в спецоперации на Украине.

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В середине марта в Минобороны сообщили о подполковнике Литвинове, в публикации министерства, однако, его тогда назвали Денисом, а не Дмитрием. В ведомстве сообщили, что летчик следовал в паре с другим самолетом, в который попала выпущенная с земли ракета из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Пилот пострадавшего самолета не стал покидать борт, он отключил поврежденный двигатель и смог увести вторую ракету в сторону при помощи выстрела тепловыми ловушками. Литвинов тогда перестроился и прикрыл второй самолет от повторного попадания ракеты, отметили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и «денацификацию» Украины, а также защиту мирных жителей Донбасса от «геноцида».

Украина в ответ разорвала дипломатические связи с Россией, объявила мобилизацию и военное положение.