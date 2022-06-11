Япония увидела угрозу в военном сотрудничестве Китая и России в Азии

Военное сотрудничество и совместные учения Китая и России обострили опасения по поводу безопасности в Восточной Азии, заявил министр обороны Японии Нобуо Киши, передает Reuters.

«Япония окружена странами, которые обладают ядерным оружием или разрабатывают его, и открыто игнорируют мировые правила. Совместные военные действия этих двух сильных военных держав, несомненно, повысят обеспокоенность соседних стран», — заявил он.

По его словам, если тенденция продолжится, то «завтра Восточная Азия может стать Украиной».

Россия и Китай многие годы ведут активное военно-техническое сотрудничество, а также регулярно проводят совместные учения. Так, в августе северо-западе КНР прошли совместные военные учения России и Китая «Запад / Взаимодействие — 2021», в них приняли участие 10 тыс. военнослужащих обеих стран. В мае российские Ту-95МС и бомбардировщики Китая вместе провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В начале июня The Washington Post со ссылкой на китайских и американских чиновников сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил ближайшим советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, при этом не нарушая санкций Запада. США при этом неоднократно грозились подвергнуть ограничениям Китай в случае военной или экономической поддержки России. Пекин называл меры в отношении Москвы неприемлемыми и заявлял, что не обходит санкции, но сохраняет с Россией торговые связи.

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Крупнейший геополитический кризис в отношениях России и Запада неизбежно отразится на региональных процессах в Евразии, считают эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и китайского Фуданьского университета. По их мнению, Россия усилит противостояние с коллективным Западом, в то время как Китай и другие игроки захотят нарастить присутствие в Евразийском регионе.