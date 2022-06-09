Балтийский флот приступил к учениям с участием около 60 военных кораблей

Тактические группы Балтийского флота начали учения в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота», — говорится в сообщении.

В учениях принимают участие около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Плановые учения российского Балтийского флота проходят на фоне маневров военно-морских сил стран НАТО. Так, c 5 по 16 июня в центральной и южной частях Балтийского моря, а также на береговых полигонах в Германии, Швеции, Польше и странах Балтии проходят военные учения Baltops 2022 (Baltic Operations).

В маневрах примут участие 14 стран НАТО и государства-партнеры Швеция и Финляндия, а также более 7 тыс. военнослужащих, 75 самолетов и 45 кораблей, в том числе американский авианосец USS Kearsarge.