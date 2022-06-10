Эксперты предупредили о новых тенденциях в Евразии на фоне кризиса

Крупнейший геополитический кризис в отношениях России и Запада неизбежно отразится на региональных процессах в Евразии, стратегии ведущих игроков изменятся, но у Пекина и Москвы интересы совпадают, утверждают эксперты

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Что несет кризис Евразии

Крупнейший геополитический кризис в отношениях России и Запада неизбежно отразится на региональных процессах в Евразии. Эксперты ожидают усиления противостояния между коллективным Западом и Россией, в то время как Китай и другие игроки захотят нарастить присутствие в регионе. К таким выводам пришли эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и китайского Фуданьского университета, готовившие ежегодный доклад «Российско-китайский диалог» (опубликован 9 июня).

Начало российской специальной операции на Украине и последующее введение против Москвы санкций значительно изменили возможности и контуры сотрудничества в Евразии, к которой авторы относят Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Армению, а также Белоруссию и Грузию. Для этих стран новая геополитическая обстановка несет как риски, так и возможности. «Опасаясь вторичных санкций, страны континента будут балансировать между евразийской интеграцией и другими партнерствами. Введенные против Москвы санкции могут способствовать усилению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза на некоторых треках, однако одновременно они ограничивают возможности по развитию экономического сотрудничества», — говорится в докладе. Реализация большого Евразийского партнерства и китайской инициативы «Один пояс, один путь» продолжится, а сотрудничество по их сопряжению может способствовать смягчению последствий внешнего давления. О такой возможности говорят и политики — пути соответствующего развития интеграции обсуждались в конце мая на саммите ЕАЭС в Бишкеке.

Как изменятся стратегии крупнейших игроков

До начала кризиса крупнейшие игроки придерживались разных стратегий, констатируют эксперты. Китай занимал выжидательную позицию, США постепенно уходили из региона, в то время как Россия предпринимала активные меры по укреплению стратегического положения и лидерства на постсоветском пространстве.

Развитием отношений с Европейским союзом страны Евразии пытались уравновесить влияние России и Китая, причем на двусторонней основе, что было предпочтительно и для последних. Москва тоже стремилась продвигать идею диалога ЕС и ЕАЭС, что, по оценкам российских экспертов, с геополитической точки зрения можно объяснить желанием уравновесить влияние Китая в регионе. Например, с 2010 года Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии выделяет средства на проекты Европейского союза по окружающей среде, энергетике и развитию социальной инфраструктуры в регионе, а в качестве альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» (ОПОП) ЕС создал программу «Глобальные ворота», которая нацелена на финансирование проектов в странах — партнерах Евросоюза в объеме до €300 млрд в 2021–2027 годах.

Вывод США войск из Афганистана в августе 2021 года многими странами был воспринят как уход Вашингтона из Южной Азии. Но теперь этот уход из региона замедлится и может развернуться. Вашингтон, убеждены авторы доклада, будет оказывать давление на страны Центральной Азии, чтобы исключить ввоз через их территорию подпадающих под антироссийские санкции товаров. Хотя особенно активно США работать не придется: региональные игроки и так осознают риски, поэтому, указано в докладе, «будет достаточно одного-двух показательных случаев введения вторичных санкций». Американские чиновники неоднократно предостерегали иностранные банки от помощи России при преодолении санкций, а представители правительств Казахстана и Армении указывали, что не собираются это делать, опасаясь вторичных санкций. В то же время обе страны намерены продолжать и наращивать сотрудничество с Россией.

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Вместо широкого санкционного давления США возобновят усилия по идеологическому влиянию, оказывая помощь гражданским обществам для сокращения влияния России и Китая, прогнозируют эксперты.

Индия, Пакистан и, вероятно, Турция также захотят увеличить присутствие в регионе. Индия в январе запустила и планирует ежегодно проводить саммиты со странами Центральной Азии. Индия не представляется конкурентом для России и КНР, особенно в сфере «мягкой силы», однако возможны и трения, например, наблюдается определенная конкуренция между Россией, КНР и Индией в Центральной Азии в сфере «вакцинной дипломатии» и вообще медицины.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с лидерами центральноазиатских стран. Было объявлено, что Китай планирует выделить им $500 млн, 50 млн доз вакцины, 1,2 тыс. стипендий и 5 тыс. образовательных квот для повышения квалификации в области здравоохранения, информационных технологий, а также сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов. По состоянию на 2019 год, товарооборот КНР с Центральной Азией превышал индийский почти в 30 раз, российский — примерно в 22 раза. При этом Индия уделяет большое внимание вопросам политики и безопасности.

Стратегии Пекина и Москвы по развитию региональной связанности в новых условиях могут интенсифицироваться, не переходя в прямое столкновение интересов, прогнозируют эксперты, отмечая, что нельзя исключать, что более активным будет Китай, а Россия может оказаться в догоняющем положении. В целом интересы обеих стран в регионе совпадают — они заинтересованы в безопасности и экономическом развитии, однако во взглядах на то, какими способами эти цели должны быть достигнуты, у Москвы и Пекина есть некоторые расхождения.