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Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией

Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы прошли впервые с октября 2021 года. Источники Reuters уточнили, что это связано требованием Вашингтона в обмен на снятие ряда санкций в нефтяной отрасли
Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости
Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес впервые с октября 2021 года встретился с представителем оппозиции Херардо Блайдом. Фотографию со встречи Родригес опубликовал в своем Twitter.

«В качестве представителя делегации правительства Венесуэлы я провел встречу с Херардо Блайдом для поиска плана действий на будущее», — написал политик под фото.

Ранее о скором возобновлении переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы сообщали источники Reuters. По их данным, это связано требованием Вашингтона в обмен на снятие ряда санкций в отношении работы зарубежных нефтяных компаний в стране.

Венесуэла подтвердила снятие санкций США на работу нефтяников в стране
Политика
Фото:Ronald Pena / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты, на фоне массовых протестов 2019 года в Венесуэле, поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а бывший президент Дональд Трамп провозгласил его главой страны. Также Вашингтон ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, наложил ограничения на экспорт и импорт нефти.

Ранее 18 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила снятие санкций США на работу зарубежных нефтяных компаний в стране. В тот же день Минфин США по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры возможном возобновлении производства в Венесуэле.

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Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти. В начале марта Reuters со ссылкой на источники сообщал, что представители США пытаются договориться с руководством Венесуэлы об ослаблении санкций, касающихся экспорта нефти. По данным собеседников агентства, Мадуро лично настаивал на снятии санкций США.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Венесуэла переговоры санкции оппозиция
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