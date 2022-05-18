Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес впервые с октября 2021 года встретился с представителем оппозиции Херардо Блайдом. Фотографию со встречи Родригес опубликовал в своем Twitter.
«В качестве представителя делегации правительства Венесуэлы я провел встречу с Херардо Блайдом для поиска плана действий на будущее», — написал политик под фото.
Ранее о скором возобновлении переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы сообщали источники Reuters. По их данным, это связано требованием Вашингтона в обмен на снятие ряда санкций в отношении работы зарубежных нефтяных компаний в стране.
Соединенные Штаты, на фоне массовых протестов 2019 года в Венесуэле, поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо, а бывший президент Дональд Трамп провозгласил его главой страны. Также Вашингтон ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, наложил ограничения на экспорт и импорт нефти.
Ранее 18 мая вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила снятие санкций США на работу зарубежных нефтяных компаний в стране. В тот же день Минфин США по согласованию с Госдепартаментом выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры возможном возобновлении производства в Венесуэле.
Переговоры между США и Венесуэлой о снятии нефтяного эмбарго возобновились после начала Россией специальной операции на Украине и введения против Москвы санкций на поставку нефти. В начале марта Reuters со ссылкой на источники сообщал, что представители США пытаются договориться с руководством Венесуэлы об ослаблении санкций, касающихся экспорта нефти. По данным собеседников агентства, Мадуро лично настаивал на снятии санкций США.