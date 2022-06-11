Чехия передала Украине два понтонных моста и военную помощь на $152 млн

На Украину из Чехии прибыли два 36-метровых понтонных моста для восстановления транспортного сообщение в местах боевых действий. Всего с начала конфликта Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 3,5 млрд крон ($152 млн), сообщает CTK со ссылкой на заявление властей.

В то же время глава чешского минобороны Яна Чернохова заявила, что правительство планирует в ближайшее время отправить на Украину средства химической защиты на сумму около 8 млн крон (347 тыс.). «Это невостребованный материал, так что дело не в том, что мы сейчас тратим восемь миллионов крон, а на самом деле это балансовая стоимость этого ненужного имущества», — уточнила она.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Власти называли ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила военное положение.

Многие страны Запада, в частности Чехия, осудили действия Москвы и ввели против нее санкции. В середине мая президент Чехии Милош Земан подписал постановление с разрешением 103 гражданам страны присоединиться к украинским военным. Ранее власти также сообщали о передаче Киеву чешских БМП и танков Т-72.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что поставки вооружений Украине не изменят ход военной операции, но «доставят больше страданий» Киеву. Президент России Владимир Путин утверждал, что Россия «щелкает американские вооружения на Украине как орехи», ее войска уже уничтожили десятки комплексов, снарядов и разного рода установок.

