Климкин счел политический кризис в Молдавии угрозой для юга Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что политический кризис в Молдавии может создавать угрозу для юга Украины. Об этом он написал в Facebook.

«Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдавия и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга», — считает Климкин.

По его словам, 11 июня в Кишинев приедет украинский дипломат Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и «очень хорошо разбирается в молдавском контексте».

«Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски «добрых услуг» со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества — меньше субъектности», — заключил министр.