Турецкие пилоты приостановили полеты на F-35 на авиабазе в США

Турецкие пилоты приостановили полеты на F-35 на авиабазе в США

Турецкие летчики больше не участвуют в полетах на F-35 в рамках программы подготовки на авиабазе ВВС США. Источники Reuters связывали это с решением Турции купить у России комплексы С-400

Фото: Amir Cohen / Reuters

Полеты на истребителях F-35 в рамках программы подготовки турецких пилотов на авиабазе Военно-воздушных сил США в Аризоне приостановили раньше, чем планировалось, сообщает Reuters.

«Министерству известно, что турецкие пилоты не летают на авиабазе», — сказал агентству представитель ВВС США Майк Эндрюс.

Источник Reuters заявил, что командир базы из соображений безопасности приостановил подготовку турецких пилотов и ремонтных бригад еще на прошлой неделе. По словам собеседника агентства, ремонтников продолжают готовить на другой авиабазе, которая расположена во Флориде.

О том, что программа подготовки турецких пилотов может быть приостановлена Reuters сообщал еще в конце мая. Источники агентства утверждали, что Вашингтон пойдет на такой шаг из-за решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400.