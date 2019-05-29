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Reuters узнал о возможном прекращении США обучения турецких пилотов F-35
Турецкие пилоты учатся летать на усовершенствованных истребителях F-35 на базе ВВС США в Аризоне. Программу могут свернуть из-за того, что Турция купила у России комплексы С-400
Фото: Ross D. Franklin / AP

Вашингтон может приостановить тренировки турецких пилотов на усовершенствованных истребителях F-35 из-за решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, передает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что власти США еще не приняли окончательное решение. Турецкие пилоты тренируются на базе ВВС США в Аризоне. Источники не уточнили, означает ли приостановка программы, что туркам придется уехать из США или они смогут остаться на базе.

В Пентагоне и Госдепартаменте отказались комментировать агентству информацию о приостановке обучения турецких пилотов. Представитель Минобороны США Майк Эндрюс сказал только, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о возможной покупке турецкой стороной американских комплексов Patriot.

США выступают против того, чтобы Турция покупала российские С-400. Покупка такого вооружения страной-членом НАТО угрожает возможностям сотрудничества с Анкарой, считают в Вашингтоне.

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Министр обороны Турции усомнился в досрочной поставке С-400

22 мая телеканал CNBC сообщил, что США поставили Турции двухнедельный ультиматум — Анкара либо отказывается от покупки С-400, либо выйдет из программы создания истребителей F-35 и может стать объектом санкций США и мер со стороны НАТО.

В МИДе Турции заявили, что «на официальном уровне об этом не было речи». В последний раз Вашингтон обновлял свое предложение по Patriot в марте, но Анкару оно не устроило. При этом в мае министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в переговорах с США о покупке С-400 есть прогресс, но Анкара все равно готовится к возможным санкциям из-за закона CAATSA («О противодействии противника Америки посредством санкций»).

Автор: Константин Нагаев
Теги: F-35, Турция, ВВС США
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