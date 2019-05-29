Reuters узнал о возможном прекращении США обучения турецких пилотов F-35

Турецкие пилоты учатся летать на усовершенствованных истребителях F-35 на базе ВВС США в Аризоне. Программу могут свернуть из-за того, что Турция купила у России комплексы С-400

Фото: Ross D. Franklin / AP

Вашингтон может приостановить тренировки турецких пилотов на усовершенствованных истребителях F-35 из-за решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, передает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отметили, что власти США еще не приняли окончательное решение. Турецкие пилоты тренируются на базе ВВС США в Аризоне. Источники не уточнили, означает ли приостановка программы, что туркам придется уехать из США или они смогут остаться на базе.

В Пентагоне и Госдепартаменте отказались комментировать агентству информацию о приостановке обучения турецких пилотов. Представитель Минобороны США Майк Эндрюс сказал только, что Вашингтон и Анкара ведут переговоры о возможной покупке турецкой стороной американских комплексов Patriot.

США выступают против того, чтобы Турция покупала российские С-400. Покупка такого вооружения страной-членом НАТО угрожает возможностям сотрудничества с Анкарой, считают в Вашингтоне.