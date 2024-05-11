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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

Президент Чехии допустил отказ Киева от членства в НАТО в обмен на безопасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Отказ Украины от членства в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности в ходе будущих переговоров, считает президент Чехии. Он также выразил сожаление из-за разницы взглядов стран о мировом порядке
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Отказ от членства Украины в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности в ходе переговоров, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью австрийскому изданию Die Presse.

«Членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии [безопасности], когда речь идет о военном присутствии», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он также выразил сожаление по поводу разницы во взглядах стран о мировом порядке. «ЕС был основан на идеалах свободы, демократии, свободного рынка, достоинства и прав для всех. К сожалению, большая часть мира, похоже, стремится к другому будущему и имеет другие представления о мировом порядке. Мы должны принять эту новую реальность и обеспечить безопасность наших граждан как от военных, так и от невоенных угроз. Мы должны проснуться», — заявил президент Чехии.

По его словам, в ЕС существует «ложное чувство безопасности», при котором кажется возможным «сохранить образ жизни, не прибегая к его активной защите». В связи с чем во многих странах звучат призывы прекратить поддержку Украины, «тогда снова будет мир», отметил Павел. «Но этого не произойдет. Все хотят мира. Но желать мира и добиваться и сохранять мир — это не одно и то же. Мы должны сообщать об этом более эффективно», — заключил он.

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Фото:John Moore / Getty Images
Представители ряда западных государств ранее неоднократно говорили о возможности нападения России на европейские страны в случае ее победы в конфликте на Украине. В частности, президент США Джо Байден допускал подобный сценарий в отношении членов НАТО. «[Президент России Владимир] Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — говорил он в своем обращении к конгрессу, обосновывая таким образом необходимость дополнительной поддержки Киева.

Президент России назвал «чушью полной» слова Байдена и заявил об отсутствии территориальных претензий Москвы к странам Североатлантического альянса. НАТО «искусственно» создает подобные проблемы из-за нежелания иметь такого конкурента, как Россия, считает Путин. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Чехия НАТО Петр Павел гарантии безопасности
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