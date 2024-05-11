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Новое правительство 2024 ,  
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Путин утвердил число заместителей Мишустина

Сюжет
Новое правительство 2024
В указе нет должности вице-премьера — главы Минпромторга. Сейчас такой пост занимает Денис Мантуров. Источники РБК говорили, что он оставит должность министра, но сохранит кресло вице-премьера
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», он размещен на сайте Кремля.

«Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

В прошлом составе правительства также было десять заместителей премьер-министра:

  • первый зампред — Андрей Белоусов,
  • зампред и руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко,
  • зампред и глава Минпромторга — Денис Мантуров,
  • зампред и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев,
  • Дмитрий Чернышенко,
  • Марат Хуснуллин,
  • Алексей Оверчук,
  • Александр Новак,
  • Татьяна Голикова,
  • Виктория Абрамченко.

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Сергей Чемезов, Денис Мантуров и Владимир Путин

Таким образом, в новом составе не будет зампреда, совмещающего пост с должностью министра промышленности и торговли. Ранее о том, что Мантуров перестанет быть главой ведомства, но сохранит пост вице-премьера, говорили источники РБК.

По словам собеседников РБК, свои посты сохранят Белоусов, Голикова, Григоренко, Силуанов и Решетников.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

и.о. вице-премьера — министра промышленности и торговли России
23 февраля 1969 года
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