Путин утвердил число заместителей Мишустина

В указе нет должности вице-премьера — главы Минпромторга. Сейчас такой пост занимает Денис Мантуров. Источники РБК говорили, что он оставит должность министра, но сохранит кресло вице-премьера

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», он размещен на сайте Кремля.

«Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

В прошлом составе правительства также было десять заместителей премьер-министра:

первый зампред — Андрей Белоусов,

зампред и руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко,

зампред и глава Минпромторга — Денис Мантуров,

зампред и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев,

Дмитрий Чернышенко,

Марат Хуснуллин,

Алексей Оверчук,

Александр Новак,

Татьяна Голикова,

Виктория Абрамченко.

Таким образом, в новом составе не будет зампреда, совмещающего пост с должностью министра промышленности и торговли. Ранее о том, что Мантуров перестанет быть главой ведомства, но сохранит пост вице-премьера, говорили источники РБК.

По словам собеседников РБК, свои посты сохранят Белоусов, Голикова, Григоренко, Силуанов и Решетников.