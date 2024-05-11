Путин утвердил число заместителей Мишустина
Президент Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», он размещен на сайте Кремля.
«Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации», — сказано в документе.
В прошлом составе правительства также было десять заместителей премьер-министра:
- первый зампред — Андрей Белоусов,
- зампред и руководитель аппарата правительства — Дмитрий Григоренко,
- зампред и глава Минпромторга — Денис Мантуров,
- зампред и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев,
- Дмитрий Чернышенко,
- Марат Хуснуллин,
- Алексей Оверчук,
- Александр Новак,
- Татьяна Голикова,
- Виктория Абрамченко.
Таким образом, в новом составе не будет зампреда, совмещающего пост с должностью министра промышленности и торговли. Ранее о том, что Мантуров перестанет быть главой ведомства, но сохранит пост вице-премьера, говорили источники РБК.
По словам собеседников РБК, свои посты сохранят Белоусов, Голикова, Григоренко, Силуанов и Решетников.
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