Сможет ли Казахстан стать посредником между Арменией и Азербайджаном О том, что Астана готова стать площадкой для их диалога, президент Токаев заявил в Ереване

Казахстан готов стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном. По оценке экспертов, это может стать оптимальным решением в ситуации, когда ни российское, ни западное посредничество не дают ощутимого результата

Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан)

В чем особенность визита Токаева в Ереван

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 апреля прибыл в Ереван для переговоров с руководством республики. Армянский премьер-министр Никол Пашинян, приветствуя Токаева, подчеркнул, что их нынешняя встреча — особенная: по словам Пашиняна, это первый официальный визит президента Казахстана в Армению с 2001 года. (В последний раз Токаев приезжал в Армению в октябре 2022 года, но с рабочим визитом.)

Политические аналитики согласны, что эта встреча отлична от дипломатической рутины. Тому есть два подтверждения, указывает научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Во-первых, в Ереван Токаев приехал всего на один день, следом у него запланирована поездка в одну из казахстанских областей, пострадавших от паводков, — «на церемониальные вояжи в таких обстоятельствах, как правило, не ездят». Во-вторых, в Ереван президент приехал через месяц после того, как побывал в Баку, — «Кавказский регион, очевидно, оказывается в фокусе интересов Астаны», отмечает эксперт.

В интервью агентству «Арменпресс» за два дня до поездки Токаев заявил, что Астана заинтересована «в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами». «Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив, Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона», — сказал казахский лидер.

На совместной с Пашиняном пресс-конференции Токаев заявил, что «Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли» — в частности, предоставить Еревану и Баку площадку для переговоров. «Наша главная цель — сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе», — пояснил он.

Пашинян идею посредничества Казахстана никак не прокомментировал. Он лишь сообщил, что рассказал Токаеву о том, как идут переговоры с Баку, и повторил, на каких принципах стороны могут заключить мир — взаимное признание территориальной целостности, делимитация границы (как и первый пункт, с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года), разблокирование региональных коммуникаций и инфраструктуры.

Аналогичным образом комментировал эту тему и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе мартовского визита Токаева в Баку. «Мы благодарны Казахстану за постоянную поддержку Азербайджана в деле восстановления своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Алиев. Официально, согласно сообщениям пресс-службы президента Казахстана, тогда о посредничестве речь не шла — стороны обсуждали двусторонние отношения. Но при этом Токаев и Алиев съездили в Карабах, побывав в городах Физули и Шуша.

15 апреля Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подписали по итогам саммита совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут и дальше строить двусторонние отношения «на основе ориентированного в будущее сотрудничества стратегической направленности». «Стороны будут наращивать конструктивное и плодотворное взаимодействие на двусторонней основе, а также в рамках международных организаций в интересах процветания и развития двух стран, установления и укрепления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Центральной Азии», — сказано в заявлении. Лидеры договорились и дальше строить партнерство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и адаптировать к современным реалиям Содружество независимых государств (СНГ). Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в документе не упоминается. Кроме того, в Ереване были подписаны десять двусторонних соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях в сферах миграции, авиации, образования, экономики и торговли.

Насколько реально посредничество Астаны

Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на то, что у Казахстана есть опыт посредничества — с его подачи параллельно с Женевским работал Астанинский формат урегулирования в Сирии; в Казахстане шли переговоры по иранской ядерной сделке; в 2010 году республика стала первой страной — председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и провела у себя седьмой — и на сегодня последний — саммит организации, где говорили в том числе о мире между Ереваном и Баку.

«Казахстан хочет быть не просто «тюркским братом» или одним из партнеров по ОДКБ и ЕАЭС (хотя все эти три формата ему интересны и поддерживаются на высшем уровне государственной власти), — пишет об истоках инициативы Астаны Сергей Маркедонов. — Он пытается показать себя самостоятельной евразийской субстанцией, способной генерировать и предлагать нетривиальные идеи и решения. Примут их или нет? Это зависит не от одной лишь Астаны».

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов отмечает, что Казахстан — одна из немногих стран региона, у которых нет напряженных конфликтов с соседями и опыта горячей конфронтации с другими государствами. По его словам, играет роль и личность Токаева — он возглавлял внешнеполитическое ведомство республики, был премьер-министром, два года был заместителем генсекретаря ООН. «Он человек хорошей геополитической закалки. В мире его рассматривают как человека весьма компромиссного склада. Его визионерство исключительно прагматично и миролюбиво», — сказал РБК Дубнов.

Урегулирование отношений между Ереваном и Баку — в частности, разблокирование региональных коммуникаций — стимулировало бы торговлю между Арменией и Казахстаном, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «В экономическом плане без запуска того же Зангезурского коридора и открытия армяно-азербайджанской границы странам пока друг другу предложить нечего, — пояснил РБК эксперт. — Если это произойдет, то это создаст удобные логистические цепочки: через Азербайджан с выходом на Армению через Каспийское море».

Зангезурский коридор — проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который обеспечил бы транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявлял, что Баку не требует экстерриториального статуса для этого коридора, но настаивает на предоставлении Ереваном надежных гарантий безопасности движения на этом участке.

В ситуации, когда конкурируют российское и западное посредничество, а Армения склоняется в сторону Запада и это раздражает Москву, запрос на альтернативную площадку есть, и здесь Казахстан мог бы стать соломоновым решением, считает Аркадий Дубнов. «Не исключаю, что сама инициатива была согласована с Москвой. Но в гораздо большей степени она может быть согласована с Баку — не случайно Токаев месяц назад встречался с Алиевым, — отмечает эксперт. — Полагаю, у сторон есть желание найти своего рода крышу для мирного процесса среди союзных стран, оставив процесс в рамках постсоветского поля и таким образом избавив Москву от негатива в адрес западного миротворчества». Эксперт не исключает, что внутри армянского руководства, которое критически относится к российским инициативам, будет «некая фронда» в отношении предложения Токаева. «Но на то есть Никол Пашинян, который принимает решение и может быть весьма прагматичным, чтобы пойти на этот компромисс», — сказал Дубнов.

Армения и Казахстан входят в несколько структур на постсоветском пространстве. В их числе ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Наряду с Азербайджаном Казахстан входит в СНГ, а также в Организацию тюркских государств (ОТГ) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и участвует в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Сергей Маркедонов обращает внимание на то, что в СМИ и среди экспертов говорят о том, что Казахстан находится на стороне Азербайджана — Астана всегда поддерживала его территориальную целостность, включилась в поствоенное восстановление Карабаха, активно работает с Баку — а заодно и с Анкарой — в рамках Организации тюркских государств; при этом она возражала против подключения Еревана к Таможенному союзу, который позже перерос в ЕАЭС. «Впрочем, в казахстанской внешней политике есть свои нюансы. <...> Астана не впервые пытается заявить о себе как о миротворце на Кавказе. И хотя сегодня в Казахстане не очень принято апеллировать к авторитету и заслугам [первого президента] Нурсултана Назарбаева, стоит отметить, что еще в сентябре 1991 года на фоне обвала СССР именно он вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным выступил с миротворческой инициативой (Железноводское коммюнике) по карабахскому урегулированию», — подчеркнул эксперт.

Аркадий Дубнов отмечает некую этноконфессиональную солидарность, которая присутствует в отношениях Казахстана и Азербайджана. Ее, по оценке эксперта, придерживаются и два других исламских члена ОДКБ — Киргизия и Таджикистан, с учетом их позиций организация не поддержала Армению, когда та обратилась к ней за помощью. Вместе с тем, делает оговорку Дубнов, среди всех стран Центральной Азии Казахстан — наиболее светски ориентированное государство, и это делает его «менее укорененным в поле исламской солидарности».