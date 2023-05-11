Bloomberg узнал, что Запад с декабря передал Украине более 200 танков

Страны Запада с конца прошлого года отправили на Украину более 500 штук бронетехники для подготовки к контрнаступлению, однако кроме вооружений есть и другие факторы, влияющие на развитие событий, пишет агентство

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С декабря Украина получила от Запада более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружения, общая стоимость всего поставленного оценивается в $30 млрд, сообщает Bloomberg.

Аналитики пишут, что дальнейшие события на Украине будут зависеть не только от того, как оснастят ВСУ, но и от других факторов. Речь идет о подготовке, наличии разведданных и о том, сможет ли украинская сторона нейтрализовать российские ВВС.

Украинское командование продолжает призывать увеличить поставки вооружений, включая средства противовоздушной обороны и ракеты дальнего радиуса действия.

«Ни одна армия никогда не считает, что она достаточно хорошо оснащена, чтобы делать то, что от нее требуется. Такова природа вооруженных сил», — сказал отставной полковник морской пехоты США Марк Кансиан, который сейчас консультирует Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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