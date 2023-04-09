Зеленский анонсировал передачу Украине 200 польских Rosomak

Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Есть новые договоренности по БМП — более сотни машин. По бронетранспортерам Rosomak — 200 машин. Сейчас сто, и сто позже», — сказал Зеленский.

1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заказала 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, оплата будет осуществлена «из выделяемых европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина». Позже Моравецкий сообщил, что Киев закупит у Польши 150 Rosomak.

БТР Rosomak («Росомаха») — польская версия бронетранспортера AMV, созданного финским Patria Vehicles. Боевая машина с колесной формулой 8×8 оснащена основным 30-мм орудием ATK Mk 44 и 7,62-мм пулеметом UKM-2000 C. С 2001 года в различных модификациях было выпущено свыше 900 таких БТР.

После начала российской военной операции на Украине Польша стала одной из стран — лидеров по поставкам различных типов вооружений Киеву. 24 марта Моравецкий заявил, что Варшава получит от Евросоюза «очень хорошую» компенсацию за поставленное Украине оружие. «До Пасхи компенсация составит до €300 млн. А потом будут очередные €500–600 млн в будущие месяцы», — отметил он.

Российские власти критикуют передачу вооружений Украине западными странами, настаивая, что это не помешает Москве достичь намеченных целей, но затянет конфликт.