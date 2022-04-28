Посольство сообщило об изучении в США данных о биолабораториях на Украине
Американские эксперты приступили к более тщательному изучению информации о работе биолабораторий на Украине, представленной российскими военными. Об этом сообщило посольство России в США в своем Telegram-канале.
«Аналитики справедливо задаются вопросами. Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?» — сказано в сообщении посольства.
Какие именно эксперты занимаются исследованием информации от Минобороны России, дипломаты не уточняют.
В посольстве также утверждают, что Соединенные Штаты сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, несмотря на международные обязательства.
В начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. СК тогда завел уголовное дело по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения.
О наличии на Украине американских биолабораторий также заявили в МИД Китая. В Пекине считают, что там хранятся опасные вирусы. Кроме того, заявили в Пекине, США могут использовать эти лаборатории для разработки биологического оружия.
Госдепартамент и Пентагон опровергли причастность к разработке биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что он — «президент адекватной страны», и оружия массового поражения на Украине не разрабатывают.