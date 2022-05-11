Глава Курской области сообщил о сбитом на границе беспилотнике Украины

По словам губернатора Романа Старовойта, российские ПВО сбили украинский беспилотник, погибших и пострадавших нет

Роман Старовойт (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Российские ПВО сбили украинский беспилотник в приграничной зоне в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне», — говорится в сообщении.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

С начала военной операции на Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах объектов со стороны соседнего государства. В конце марта Старовойт заявил, что со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. 23 апреля он сообщил, что из минометов был обстрелян пункт пропуска в Глушковском районе. В результате загорелось помещение Россельхознадзора. 25 апреля в селе Боровское расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщал глава региона. Через два дня Старовойт сообщил о перехвате еще одного беспилотника.

Кроме того, в начале мая Старовойт сообщил о диверсии на железнодорожном мосту на перегоне Суджа — Сосновый Бор. Инцидент произошел в 16–20 км от границы с Украиной. По его словам, пострадавших в результате происшествия не было. Губернатор уточнил, что по железнодорожной ветке ходили товарные составы. По данному инциденту СК завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт).

Курская область граничит с Сумской областью Украины.