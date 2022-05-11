В Калининграде перед 9 мая предотвратили теракт против военных

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
«Черный лебедь» — что это и как к нему подготовиться Футурология, 11:10
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Pro, 11:07
Эксперты зафиксировали снижение доверия россиян к телевидению Общество, 11:05
Степанова ответила на критику норвежца его фотографией в майке с Путиным Спорт, 11:01
Умер член Зала славы баскетбола Боб Ленье Спорт, 11:01
Минобороны заявило об уничтожении 14 складов боеприпасов на Украине Политика, 11:00
Гаглоев назвал условие для референдума о присоединении к России Политика, 10:53
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 10:53
Пловец Рылов решил не оспаривать свое отстранение из-за участия в митинге Спорт, 10:52
Модные тренды: что нужно знать инвестору о рынке роскоши. Инвестдайджест Pro, 10:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:50
Первый президент Украины: каким был Леонид Кравчук Общество, 10:46 
NYT узнала о побеге Алехиной из-под ареста под видом курьера Политика, 10:33
Курс Terra обвалился за сутки на 86%, цена токена UST опустилась до $0,4 Крипто, 10:32
Политика ,  
0 

В Калининграде перед 9 мая предотвратили теракт против военных

ФСБ сообщила о задержании сторонника экстремистского «Правого сектора», который собирался устроить теракт в воинской части, а затем отправиться на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ

Video

Теракт против российских военных был предотвращен в канун Дня Победы в Калининграде, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным службы, теракт планировал гражданин России, сторонник «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен), его задержали.

В ФСБ заявили, что он намеревался совершить теракт в одной из воинских частей, а затем «выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ». По адресу проживания задержанного изъяли взрывное устройство и атрибутику с символикой «Правого сектора».

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, наказание — до десяти лет лишения свободы).

ФСБ объявила о задержании бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Общество

8 мая ФСБ сообщила о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки МКУ, которые готовили теракты 9 мая. Они были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова». В тот же день Черемушкинский суд Москвы арестовал до 7 июля троих подростков, готовивших убийство бездомных.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ФСБ Калининград теракт предотвращение теракта День Победы 9 Мая
Материалы по теме
ФСБ сообщила о задержании неонацистов за подготовку терактов 9 мая
Политика
СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области
Политика
В Крыму арестовали бывшего украинского морпеха из-за подготовки теракта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter