В Калининграде перед 9 мая предотвратили теракт против военных

ФСБ сообщила о задержании сторонника экстремистского «Правого сектора», который собирался устроить теракт в воинской части, а затем отправиться на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ

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Теракт против российских военных был предотвращен в канун Дня Победы в Калининграде, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным службы, теракт планировал гражданин России, сторонник «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен), его задержали.

В ФСБ заявили, что он намеревался совершить теракт в одной из воинских частей, а затем «выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ». По адресу проживания задержанного изъяли взрывное устройство и атрибутику с символикой «Правого сектора».

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч.1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, наказание — до десяти лет лишения свободы).

8 мая ФСБ сообщила о задержании в Москве сторонников неонацистской группировки МКУ, которые готовили теракты 9 мая. Они были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью «коктейлей Молотова». В тот же день Черемушкинский суд Москвы арестовал до 7 июля троих подростков, готовивших убийство бездомных.