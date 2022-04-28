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Общество ,  
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ФСБ объявила о задержании бывшего украинского морпеха, готовившего теракт

Житель Симферополя, ранее служивший в морской пехоте ВСУ, готовил теракт в одном из ТЦ города, заявили в ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Симферополе за подготовку теракта в одном из торгово-развлекательных центров города задержан местный житель 1988 года рождения, служивший ранее в морской пехоте Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

По данным спецслужбы, у задержанного изъяли самодельное взрывозажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику «украинских нацформирований». Также у него нашли переписку с «украинскими радикалами» с обсуждением планируемого теракта. В ФСБ утверждают, что он действовал по указанию батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен).

Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту, по ней грозит до семи с половиной лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусматривает до восьми лет лишения свободы).

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22 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта против российского гуманитарного конвоя на Украине. Двое мужчин планировали совершить нападение с использованием заминированного автомобиля, уточнили в службе. По информации ФСБ, теракт подозреваемые планировали «по заданию сотрудников СБУ».

При обыске у них изъяли два ПЗРК «Игла», три гранатомета, пулемет, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 кг пластида, 42 взрывателя и детонатора и другое оружие.

Позднее суд арестовал обоих задержанных на два месяца. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 361 УК (приготовление к акту международного терроризма). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
предотвращение теракта ФСБ морпех
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в ИК «Фридом Финанс»

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