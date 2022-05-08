Суд арестовал трех подростков, задержанных за попытку убийства бездомных

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Черемушкинский суд Москвы арестовал на срок до 7 июля троих подростков, которые, по версии следствия, готовили убийство бездомных у станции «Косино» Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«Постановлением Черемушкинского суда Москвы на 1 месяц 29 суток, то есть до 7 июля, избрана мера пресечения в отношении троих подозреваемых», — сказано в документе.

Решение пока не вступило в силу, стороны могут обжаловать его в течение десяти дней.

Арестовать подозреваемых в подготовке к убийству просило следствие. Против подростков заведено уголовное дело по статье о подготовке к убийству двух и более лиц в составе организованной группы по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК), им грозит до 15 лет лишения свободы. Дело взял под особый контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В СК полагают, что молодые люди 2004 и 2005 годов рождения сговорились между собой, чтобы убить бездомных. Они купили горюче-смазочные материалы и изготовили из них легковоспламеняющиеся смеси. Затем, вечером 7 мая, подростки встретились и стали искать место, где собирается большое количество бездомных. Они нашли его в лесополосе в окрестностях станции «Косино». По версии следствия, подростки собирались убить находившихся там бездомных, но их задержали полицейские.

В ночь на 8 мая ФСБ сообщила, что ее сотрудники при участии МВД задержали сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ убийства» (МКУ) за подготовку теракта. Организация придерживается идеологии радикального расизма и мизантропии. По версии ФСБ, ее создал украинец Егор Краснов, который сотрудничает с украинскими спецслужбами, чтобы втягивать молодежь в терроризм и экстремизм и распространять неонацистскую идеологию.

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По данным спецслужбы, они собирались сжечь группу бездомных с помощью «коктейлей Молотова» и записать это на видео. Кадры подростки планировали опубликовать в интернете «для устрашения населения и привлечения новых сторонников». В ФСБ полагают, что они могут быть причастны к ряду нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и спецсредств.