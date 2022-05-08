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ФСБ сообщила о задержании неонацистов за подготовку терактов 9 мая

В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» (М.К.У.), которые готовили теракты в России к 9 мая. Об этом сообщила ФСБ, передает «РИА Новости».

«Задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова», — заявили в ведомстве.

На видео, которое опубликовало «РИА Новости», молодой человек назвался Гореловым Александром Юрьевичем 15.10.2004 года рождения с прозвищем «Вагнер». Он сказал, что его друг «Ромель» предложил напасть на пьяных людей, в частности бомжей, и поджечь их.

По версии ФСБ, видео с поджогом участники группы планировали загрузить в интернет «для устрашения населения и привлечения новых сторонников». Они также причастны к ряду нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств, заявили в спецслужбе.

Ведомство считает, что организацией управляет украинец Егор Краснов, которого курируют спецслужбы Украины с целью втягивания молодежи в терроризм и экстремизм, распространение неонацистской идеологии, а также «дестабилизация работы российских органов власти путем совершения терактов и резонансных преступлений».

Материал дополняется

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