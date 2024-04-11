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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко рассказал, нужна ли Белоруссии «санитарная зона» из-за Украины

Лукашенко не увидел необходимости в санитарной зоне для Белоруссии из-за Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин не раз высказывался о необходимости для России создать санитарную зону, чтобы обезопасить приграничные территории от обстрелов. Лукашенко заявил, что не видит необходимости в таковой для Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Для Белоруссии нет необходимости создавать санитарную зону у границы с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Видео с ответом главы государства на соответствующий вопрос опубликовал телеведущий Павел Зарубин в телеграм-канале.

Президент Владимир Путин не раз заявлял о необходимости создания санитарной зоны для защиты приграничных территорий России, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины после начала военной операции. В июне прошлого года (тогда, в частности, под сильными обстрелами находилось белгородское Шебекино) он «очень аккуратно» говорил, что на территории Украины следует создать «какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». В марте этого года (вновь усилились обстрелы Белгородской области) Путин сказал, что создать санитарную зону нужно таким образом, чтобы ее сложно было преодолеть, в том числе, если Украина будет использовать иностранное оружие.

Лукашенко заявил, что России еще предстоит создать санитарную зону, это «непростые вопросы». «Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, но и от западных стран», — сказал глава государства. Он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эскалацию на Украине.

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Александр Лукашенко

Свое заявление Лукашенко сделал на территории Кремля. Он прибыл в Россию для встречи с Путиным. Помимо вопроса о санитарной зоне журналисты спросили его насчет переговоров Москвы и Киева.

Белорусский лидер отметил, что сейчас Россия «не разговаривает» с Украиной и вряд ли будет делать это в дальнейшем. Лукашенко сказал, что если будет нужно, то Белоруссия «вклинится» в переговорный процесс. Он также указал, что за Киевом «стоят определенные силы», с ними и нужно вести диалог.

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Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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