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Глава МИД Польши заявил о формировании «Европейского легиона»

Глава МИД Польши Сикорский: в ЕС формируется «Европейский легион»
В ЕС формируют силы быстрого реагирования, которые можно назвать «Европейский легион», сообщил глава польского МИДа Сикорский. В феврале он призывал создать подобные силы
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Страны Евросоюза формируют силы быстрого развертывания, так называемый «Европейский легион», сообщил глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью греческой газете Kathimerini.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о необходимости усиления армии ЕС и ее потенциале без поддержки США. Сикорский отметил, что термин «армия ЕС» приводит к путанице, поскольку это предполагает слияние национальных армий, чего, по его мнению, не произойдет.

«Мы находимся в процессе формирования европейского военного потенциала, называемого потенциалом быстрого развертывания. Я называю его «Европейский легион». Американцы конкурируют с Китайской Народной Республикой, а [президент России Владимир] Путин определил себя как нашего врага вопреки нашим желаниям. Поэтому мы должны взять на себя большую долю нагрузки с точки зрения обороны», — сказал польский дипломат.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В феврале Сикорский призывал создать в ЕС собственные силы реагирования в дополнение к национальным армиям и формировать их из добровольцев. Тогда он говорил о необходимости подготовиться к сдерживанию России.

В том же месяце The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в Германии в середине февраля, европейские лидеры начали обсуждать создание параллельной НАТО структуры, которая охватила бы весь континент и могла бы стать «надежной альтернативой» альянсу, в случае если США откажутся гарантировать Европе безопасность.

Источники Bloomberg до этого рассказывали, что европейские страны прорабатывают планы перевооружения и подготовки к потенциальной войне с Россией. По оценкам западных разведок, Россия может оказаться готова атаковать члена НАТО в течение трех—пяти лет. Как пишет агентство, наращивание собственного военного потенциала ЕС до уровней, сопоставимых с российским, может занять до десяти лет.

Российские власти неоднократно исключали возможность нападения на европейские страны, в частности входящие в НАТО. Президент Владимир Путин назвал утверждения о возможной атаке «полной чушью», подчеркнув, что Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Польша Радослав Сикорский Вооруженные силы
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