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Политика ,  
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В Варшаве призвали создать в Евросоюзе собственные силы реагирования

Глава МИД Польши Сикорский призвал создать в ЕС силы реагирования
Фото: Irek Dorozansk / Polish Ministry of National Defence / Getty Images
Фото: Irek Dorozansk / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Европейским странам стоит создать собственные силы реагирования в дополнение к национальным армиям. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Европа должна помимо национальных армий создать свои собственные силы реагирования», — сказал Сикорский (цитата по Bankier). По его мнению, такие формирования нужно комплектовать из добровольцев, а не из военных из армейских подразделений стран Европы.

«Мы должны подготовиться к сдерживанию [президента России Владимира] Путина. <...> Слабость провоцирует, сила сдерживает, мы должны наращивать свою силу», — ответил Сикорский на вопрос, стоит ли готовиться к военным действиям в странах НАТО в Европе.

Bloomberg узнал о проработке в НАТО сценария по отражению атаки России
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Ранее источники Bloomberg рассказали, что европейские страны прорабатывают планы перевооружения и подготовки к потенциальной войне с Россией. По оценкам западных разведок, Россия может оказаться готова атаковать члена НАТО в течение трех—пяти лет. Как пишет агентство, наращивание собственного военного потенциала ЕС до уровней, сопоставимых с российским, может занять до десяти лет.

Российские власти неоднократно исключали возможность нападения на европейские страны, в частности входящие в НАТО. Президент Владимир Путин назвал утверждения о возможной атаке «полной чушью», подчеркнув, что Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса.

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Теги
Польша Радослав Сикорский Евросоюз
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